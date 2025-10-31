Η αξιολόγηση των παγκύπριων ρεκόρ στο... ουγγρικό σύστημα

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 2019, όταν μπήκε στη ζωή των αθλητών και αθλητριών τού στίβου η παγκόσμια κατάταξη, ο στόχος της βελτίωσης των επιδόσεων είναι ακόμα πιο αναγκαίος, αφού από την παγκόσμια κατάταξη σε κάθε αγώνισμα κρίνονται οι περισσότερες συμμετοχές στις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις. Και για να καταρτιστεί η παγκόσμια κατάταξη σε καθένα αγώνισμα ξεχωριστά, αυτό που λαμβάνει περισσότερο υπόψη η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, είναι η βαθμολογική αξία των επιδόσεων, με βάση το λεγόμενο «ουγγρικό σύστημα αξιολόγησης». Να αναφέρουμε παρενθετικά, ότι το «ουγγρικό σύστημα αξιολόγησης» είναι έμπνευση τού Δρα Μπόζινταρ Σπίριεφ (1932 - 2010), από το Άνω Νευροκόπι Βουλγαρίας, υδρογεωλογικός μηχανικός στο επάγγελμα, αλλά λάτρης τού στίβου. Ο Δρ Σπίριεφ νυμφεύτηκε το 1961 την Ουγγαρέζα πρωταθλήτρια τού μήκους Ιρέν Κουν και μετακόμισαν μόνιμα στην Ουγγαρία, εκεί όπου εμπνεύστηκε την αξιολόγηση των επιδόσεων σε όλα τα αγωνίσματα τού στίβου. Το 1979 ο Δρ Σπίριεφ παρέδωσε στη Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου το δικό του... σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων, το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα (με κάποιες μικροαλλαγές) από την νυν Παγκόσμια Ομοσπονδία, αλλά και από όλες τις Ομοσπονδίες Στίβου σε όλο τον κόσμο. Κι επειδή το εμπνεύστηκε στην Ουγγαρία το ονόμασαν «Ουγγρικό Σύστημα Αξιολόγησης»...

Με την πιο πάνω εισαγωγή θέλουμε να σας μεταφέρουμε στο σημερινό μας θέμα, που είναι η παρουσίαση όλων των παγκύπριων ρεκόρ και το τι βαθμούς κερδίζουν στο συγκεκριμένο «Ουγγρικό Σύστημα Αξιολόγησης. Και τα ρεκόρ αυτά μάς καταδεικνύουν πόσο σπουδαίες είναι κάποιες επιδόσεις των αθλητών και αθλητριών μας στο παγκόσμιο στερέωμα τού στίβου. Στις 23 Απριλίου 2025 σάς παρουσιάσαμε σε ειδικό θέμα τη θέση που κατέχουν οι κορυφαίες κυπριακές επιδόσεις σε κάθε αγώνισμα, από το 1900 και μετά, (https://koeas.org.cy/anakoinwseis/ta-pagkypria-rekor-stin-pagkosmia-katataksi-olwn-twn-epoxwn/) στη σύγκριση με τις χιλιάδες επιδόσεων σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, θα δούμε τι βαθμούς κερδίζουν οι κορυφαίες επιδόσεις μας στο σύστημα αξιολόγησης, προσθέτοντας ακόμα ένα κίνητρο στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριές μας, για να κυνηγήσουν τη βελτίωσή τους.

Αρχίζοντας από την κατηγορία των ανδρών, διαπιστώνουμε για μία ακόμη φορά το πόσο σπουδαίος αθλητής ήταν ο Κυριάκος Ιωάννου και ότι με αρκετές αποδείξεις είναι ο κορυφαίος Κύπριος αθλητής στίβου όλων των εποχών (μέχρι σήμερα). Δεν είναι μόνο τα τρία -μοναδικά κυπριακά- μετάλλιά του σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (δύο σε ανοικτό, ένα σε κλειστό), δεν είναι μόνο το ότι το 2,35μ. στο ύψος είναι η μοναδική κυπριακή επίδοση στην πρώτη 100άδα όλων των εποχών σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το φανταστικό 2,35μ. στην Οσάκα το 2007, συγκεντρώνει και τους περισσότερους βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων!!! Τα 2,35μ. στο ύψος προσφέρουν στον Ιωάννου 1224 βαθμούς, με τον αθλητή που βρίσκεται όχι και πολύ μακριά, να είναι ο κουμπάρος του και ο μοναδικός Κύπριος πρωταθλητής Ευρώπης σε επίπεδο ανδρών, ο Μίλαν Τράικοβιτς. Ο φανταστικός εμποδιστής μας, με το εκπληκτικό 13.25 στα 110μ. με εμπόδια, συγκεντρώνει 1195 βαθμούς. Σε δύσκολες εποχές απέδειξε το εξαιρετικό ταλέντο του ο καταπληκτικός Μάριος Χατζηανδρέου, ο οποίος με τα 17,13μ. στο τριπλούν, έχει την 3η καλύτερη επίδοση, κερδίζοντας 1178 βαθμούς. Κορυφαίος αθλητής μας στις ρίψεις είναι ο τεράστιος 5ος και 6ος Παγκοσμιονίκης Απόστολος Παρέλλης, με τα 66,32μ. στη δισκοβολία να του προσφέρουν 1177 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ένας από τους πιο γρήγορους αθλητές μας όλων των εποχών, ο εντυπωσιακός Γιάννης Ζησιμίδης, του οποίου τα 10.11 στα 100μ., προσφέρουν 1169 βαθμούς. Δεν βρίσκονται μακριά τα 20.37 τού Πρόδρομου Κατσαντώνη στα 200μ. (1162 βαθμοί) και τα 5,61μ. τού Νίκανδρου Στυλιανού στο επί κοντώ (1160 βαθμοί). Μία υποσημείωση, το ότι οι Κυριάκος Ιωάννου, Μίλαν Τράικοβιτς και Απόστολος Παρέλλης είναι οι μοναδικοί άνδρες μας Ολυμπιονίκες!!!

Το αγώνισμα τού ύψους είναι και στις γυναίκες το κορυφαίο αγώνισμά μας, με την εντυπωσιακή μοναδική Κύπρια Ολυμπιονίκη, την Ελένα Κουλιτσένκο να κερδίζει 1990 βαθμούς, με το 1,97μ. που πέρασε πέρσι στο Όρεγκον. Η 23χρονη πρωταθλήτριά μας αναμένουμε πως σύντομα θα περάσει πάνω και από τα 2,00μ. και θα ξεπεράσει και αυτή τούς 1200 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «χρυσό διαμάντι» των εμποδίων, η κορυφαία αθλήτριά μας στην πρώτη δεκαετία τού 21ου αιώνα, η εκπληκτική Άντρη Σιάλου, της οποίας τα 54.76 στα 400μ. με εμπόδια προσφέρουν 1181 βαθμούς. Η κορυφαία αθλήτριά μας όλων των εποχών, με τεράστιες επιτυχίες στην ένδοξη καριέρα της, στα πιο δύσκολα αγωνίσματα (σε σχέση και με τον αριθμό συμμετοχών παγκόσμια), η μοναδική φιναλίστ μας σε δρόμους ταχύτητας σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, η Ελένη Αρτυματά, έχει τις τρίτες καλύτερες επιδόσεις. Η «φτερωτή κυρία» τής Μεσογείου συγκεντρώνει 1174 βαθμούς και στα 200μ. (22.61) και στα 400μ. (50.80)! Μαζί της στην 3η θέση με 1174 βαθμούς, η πρωτοπόρος σε διεθνείς επιτυχίες, η αθλήτρια που βρισκόταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή της, η «αίλουρος» Μαρούλα Λάμπρου - Τελώνη, τής οποίας το παγκύπριο ρεκόρ στο μήκος (6,80μ.) παραμένει ακατάρριπτο εδώ και 40 χρόνια!!! Την πρώτη πεντάδα των κορυφαίων αθλητριών μας κλείνει η φανταστική Ναταλία Χριστοφή, η μοναδική που έτρεξε τα 100μ. με εμπόδια κάτω από τα 13 δευτερόλεπτα! Η προσφάτως μανούλα Ναταλία, με τα 12.84 στα 100μ. με εμπόδια συγκεντρώνει 1171 βαθμούς!