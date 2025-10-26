ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φέμκε Μπολ και Μόντο Ντουπλάντις κορυφαίοι Ευρωπαίοι αθλητές της χρονιάς

Η Ολλανδή δρομέας, Φέμκε Μπολ και ο Σουηδός επικοντιστής, Άρμαντ Ντουπλάντις στέφθηκαν για άλλη μια φορά κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς στην Ευρώπη, στην βραδυά απονομής των βραβείων Golden Tracks, που φιλοξενήθηκε στο Μπατούμι της Γεωργίας (25/10).

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που οι Μπολ και Ντουπλάντις στέφθηκαν Ευρωπαίοι Αθλητές της Χρονιάς, ένα κατόρθωμα που είχε πετύχει μόνο ο Βρετανός δρομέας, Μο Φάρα.

Η Μπολ κέρδισε αυτό το βραβείο το 2022 και το 2023, ενώ ο Ντουπλάντις πήρε το βραβείο πέρυσι, ενώ το μοιράστηκε με τον Νορβηγό δρομέα, Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν το 2022.

Η Μπολ και ο Ντουπλάντις σημείωσαν αήττητες σεζόν στα αγωνίσματά τους το 2025. Η Ολλανδή πρωταθλήτρια υπερασπίσθηκε τον τίτλο της στα 400 μέτρα μετ' εμποδίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο με ρεκόρ διοργάνωσης (51.54), ενώ ο Ντουπλάντις πέτυχε το τέταρτο παγκόσμιο ρεκόρ του 2025 - και το 14ο της καριέρας του - στο Τόκιο, καθώς υπερέβη τα 6.30 μέτρα, κατακτώντας τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο του στο άλμα επί κοντώ.

