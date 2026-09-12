Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο που κέρδισε ο Τεντόγλου με τη νίκη στο Ultimate Championship

Με τον πλέον ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του για το 2026 ο Μίλτος Τεντόγλου, με τον δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη να επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του στο άλμα εις μήκος, κατακτώντας και την κορυφή του Ultimate Championship της Βουδαπέστης!

Απέναντι στα μεγαλύτερα ονόματα του αγωνίσματος, ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής πήρε την πρώτη θέση στο νεοσύστατο διεθνές τουρνουά, πιάνοντας μία ακόμη κορυφή στη σπουδαία καριέρα του!

Μια κορυφή που θα του αποφέρει και ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο, αφού ο Μίλτος θα δει να μπαίνει στον τραπεζικό του λογαριασμό το ποσό των 150 χιλιάδων ευρώ!

Άλλωστε, η νέα διοργάνωση της World Athletics ήρθε στη ζωή μας για να προκαλέσει... κρότο, με τον μαύρο αγωνιστικό χώρο, τα τρόπαια αντί των μεταλλίων και τα μεγάλα χρηματικά έπαθλα στους αθλητές, μαζεύοντας όλη την «αφρόκρεμα» του παγκόσμιου στίβου!

Χαρακτηριστικό είναι πως το Ultimate Championship θα μοιράσει συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια, με τους νικητές κάθε αγωνίσματος να λαμβάνουν 150 χιλ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 80 χιλιάδες από εκείνο που παίρνει ένας Παγκόσμιος πρωταθλητής!

Στόχος της World Athletics είναι η ουσιαστική ενίσχυση των αθλητών/τριών, η βελτίωση του ανταγωνισμού και η παρουσίαση μιας τηλεοπτικής διοργάνωσης στο φινάλε της σεζόν, με όλα τα μεγάλα ονόματα να αγωνίζονται back-to-back!

Άλλωστε, το Ultimate Championship αναμένεται να διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, με τους Ολυμπιονίκες των τελευταίων δύο διοργανώσεων, τους νικητές των Diamond League και τους αθλητές που βρίσκονται ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη να προκρίνονται στη νέα γιορτή του κλασικού αθλητισμού.

sport-fm.gr