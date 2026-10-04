Μάντζιος: «Δεν μας δημιουργεί πίεση»

Πίστη και αισιοδοξία εκφράστηκε από τον προπονητή της Εθνικής Ανδρών Απόστολο Μάντζιο, για νίκη επί της Λετονίας στον αυριανό (05/10, 19:00) αγώνα με τη Λετονία στο ΓΣΠ.

«Είναι ένα παιχνίδι εξίσου σημαντικό, όπως και το προηγούμενο. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο με μία καλή ομάδα, αθλητική, που αμύνεται χαμηλά και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να σκοράρουμε και να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης» ανέφερε αρχικά στις τοποθετήσεις του ο Ελλαδίτης τεχνικός.

Και πρόσθεσε: «Δεν μας δημιουργεί πίεση. Είμαστε μια ομάδα αρκετά καλή και η οποία μπορεί στην πορεία να εξελιχθεί ακόμη καλύτερη. Το γκρουπ με το οποίο δουλεύουμε είναι για μένα υπέροχο. Έχουμε πολύ καλό κλίμα, καλούς ποδοσφαιριστές. Όλοι αντιλαμβάνονται και όλοι θέλουν να πέτυχει αυτή η ομάδα και να εξελίσσεται. Δεν μας γεμίζει με άγχος το τι πρέπει να γίνει. Όλοι έχουμε πίστη».

Για την παρουσία κόσμο: «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όσοι έρχονται και είναι κοντά, να μας βοηθούν. Αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το γκρουπ των ποδοσφαιριστών. Να τους έχω όλους υγιείς. Υπάρχει κόπωση. Νομίζω όμως μέχρι τώρα κάναμε πολύ καλή διαχείριση».