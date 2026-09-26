Προσωρινός αποκλεισμός στη Σαμπά-Μαγελά λόγω τριών no-show

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ακεραιότητας του Στίβου, ο προσωρινός αποκλεισμός της Γαλλίδας αθλήτριας ισχύει από τις 18 Σεπτεμβρίου και πλέον αναμένεται η εξέταση της υπόθεσης για την επιβολή οριστικής ποινής.

Η Σαμπά-Μαγελά είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024 στη Ρώμη, αλλά φέτος δεν αγωνίστηκε στη διοργάνωση του Μπέρμιγχαμ, εξαιτίας τραυματισμού.