Προσωρινός αποκλεισμός στη Σαμπά-Μαγελά λόγω τριών no-show
ΓΗΠΕΔΟ
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Η «ασημένια» Ολυμπιονίκης των 100μ. με εμπόδια, Σιρένα Σαμπά-Μαγελά, τέθηκε σε καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού, εξαιτίας τριών χαμένων ελέγχων ντόπινγκ (no-show).
Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ακεραιότητας του Στίβου, ο προσωρινός αποκλεισμός της Γαλλίδας αθλήτριας ισχύει από τις 18 Σεπτεμβρίου και πλέον αναμένεται η εξέταση της υπόθεσης για την επιβολή οριστικής ποινής.
Η Σαμπά-Μαγελά είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024 στη Ρώμη, αλλά φέτος δεν αγωνίστηκε στη διοργάνωση του Μπέρμιγχαμ, εξαιτίας τραυματισμού.