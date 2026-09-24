Την Κυριακή στην Αμαθούντα ο 4ος αγώνας του Cyprus Road Races Grand Prix

Στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Αμαθούντας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, ο 4ος αγώνας της διοργάνωσης Cyprus Road Races Grand Prix.

Η εκκίνηση θα δοθεί μπροστά από το εργοστάσιο της ΚΕΑΝ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στους δρόμους 10 και 5 χιλιομέτρων για άνδρες και γυναίκες, καθώς και στις διαδρομές του 1 χιλιομέτρου για παιδιά και οικογένειες.

Στόχος των διοργανωτών είναι να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες στην άσκηση, «η οποία βοηθά στην καθαρότητα του μυαλού και διατηρεί το πνεύμα διαυγές σε οποιαδήποτε ηλικία».

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 08:00 με τον δρόμο Medochemie 10 χλμ. για άνδρες και γυναίκες. Στις 09:30 θα δοθεί η εκκίνηση του δρόμου ΚΕΑΝ 5 χλμ., επίσης για άνδρες και γυναίκες, καθώς και για εταιρείες. Στις 10:30 θα ξεκινήσουν ο Metro Kids Race 1 χλμ. για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών και το Blue Pharmacies Family Fun Run 1 χλμ. για οικογένειες και παιδιά έως 6 ετών.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να παραλάβουν τον αριθμό τους από τα γραφεία της ΚΟΕΑΣ στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην Αμφιπόλεως 21, 1ος όροφος, Γραφείο Β110, στη Λευκωσία, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως τις 13:00. Η παραλαβή θα γίνεται επίσης από το εργοστάσιο της ΚΕΑΝ στη Λεμεσό το Σάββατο 26/09/26 από τις 11:00 έως τις 14:00 ή από τη γραμματεία των αγώνων στον χώρο εκκίνησης, την Κυριακή 27/09/26, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη εκκίνηση του αγωνίσματος.

Οι συνδιοργανωτές, ΚΟΕΑΣ, Αστυνομία Κύπρου και Εθνική Φρουρά, αφιερώνουν και τα φετινά Cyprus Road Races Grand Prix στην καταπολέμηση κάθε μορφής καρκίνου. Τα καθαρά έσοδα από τον Metro Kids Race θα διατεθούν στο Ίδρυμα «Νικόλας Ζωή», για την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος εξεύρεσης θεραπείας για τον παιδικό καρκίνο.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαθούντας, η Τροχαία Λεμεσού θα αναλάβει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Από τις 06:30 έως τις 11:00 το πρωί της Κυριακής θα κλείσουν για την τροχαία κίνηση οι δύο βόρειες λωρίδες του παραλιακού δρόμου Λεμεσού, στο τμήμα μεταξύ των ελεγχόμενων συμβολών με τις οδούς Κώστα Πιτσιλλίδη και Ανδρέα Ζάππα.

Παράλληλα, θα κλείσουν οι δύο νότιες λωρίδες στο τμήμα του παραλιακού δρόμου Λεμεσού μεταξύ των ελεγχόμενων συμβολών με τις οδούς Τάκη Χριστοδούλου και Αριάδνης.

Ο ΚΟΑ, ως θεσμικός χορηγός της ΚΟΕΑΣ, συμμετέχει ενεργά στηρίζοντας τη διοργάνωση μέσω του προγράμματος «BeActive». Θα έχει επίσης δικό του περίπτερο στον χώρο, όπου θα ενημερώνει το κοινό για το πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλλας», προβάλλοντας την αθλητική παιδεία και τις Ολυμπιακές Αξίες και Ιδεώδη.

Πηγή: ΚΥΠΕ