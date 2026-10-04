Εγκαταλείπει την κατασκευή του σταδίου NEOM η Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία εγκαταλείπει -όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters-τα σχέδια για την κατασκευή ενός από τα πιο φιλόδοξα στάδιά της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2034, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, μετά από καθυστερήσεις και περικοπές στην κλίμακα του φουτουριστικού έργου ανάπτυξης εντός του οποίου θα στεγαζόταν.

Το στάδιο NEOM είχε παρουσιαστεί ως μια υπερυψωμένη αρένα, ενταγμένη σε μια εντυπωσιακή κατασκευή από ατσάλι και γυαλί μήκους 160 χιλιομέτρων γνωστή ως «The Line», η οποία με τη σειρά της αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου ανάπτυξης NEOM.

Το NEOM παρουσιάστηκε πριν από περίπου μία δεκαετία ως κεντρικό στοιχείο του προγράμματος «Vision 2030» του ηγέτη της χώρας, διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε μία προσπάθεια διαφοροποίησης της οικονομίας και τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Ο Γιασίρ Αλ Ρουμαγιάν, επικεφαλής του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων (PIF) που κατέχει το NEOM, επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι το «The Line» δεν αποτελούσε πλέον προτεραιότητα και δήλωσε ότι δεν ήταν απαραίτητο πριν από το 2030, που ήταν ο αρχικός στόχος ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του. Διέψευσε ότι είχαν ακυρωθεί έργα.

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο πηγές, τα σχέδια για την κατασκευή του Σταδίου NEOM έχουν πλέον αναβληθεί επ' αόριστον.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 θεωρείται κορυφαίο γεγονός για τη Σαουδική Αραβία, η οποία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Vision 2030», έχει επενδύσει σημαντικά στον αθλητισμό μέσω του επενδυτικού ταμείου PIF. Η διοργάνωση θα αποτελέσει την πρώτη φορά που ένα μόνο κράτος θα φιλοξενήσει το διευρυμένο τουρνουά των 48 ομάδων.

Η Σαουδική Αραβία εργάζεται για την κατασκευή ή την ανακαίνιση 15 αθλητικών εγκαταστάσεων σε πέντε πόλεις, καθώς και δεκάδων εγκαταστάσεων προπόνησης.

ΑΠΕ