Τέταρτος στην Πολωνία ο Μίλαν Τράικοβιτς

Την τελευταία κούρσα του στο 2026 πραγματοποίησε ο Μίλαν Τράικοβιτς, λαμβάνοντας μέρος στο «ασημένιο» διεθνές μίτινγκ στη μνήμη τού Γιάνους Κουσοτσίνσκι, στην πόλη Χορζόφ τής Πολωνίας.

Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη τερμάτισε στην 4η θέση των 110μ. με εμπόδια σε 13.56 (-0,2 μ/δ), ολοκληρώνοντας έτσι μία φανταστική χρονιά, στη διάρκεια τής οποίας πέτυχε πάρα πολλά. Ισοφάρισε το δικό του παγκύπριο ρεκόρ με 13.25, προκρίθηκε στον τελικό τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς και το χάλκινο στους Κοινοπολιτειακούς και αναδείχθηκε χρυσός Βαλκανιονίκης στον κλειστό και ασημένιος στον ανοικτό...

Πλέον το σώμα είναι πολύ κουρασμένο και είναι λογικό ότι τις επόμενες ημέρες ο 7ος Ολυμπιονίκης μας θα ξεκουραστεί, για να μπει φρέσκος στην προετοιμασία ακόμα μίας σημαντικής χρονιάς, αφού είναι προολυμπιακή.