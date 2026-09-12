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Μία ακόμη κορυφή για τον Μίλτο: Κατέκτησε το Ultimate Championship ο Τεντόγλου!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία για ακόμη μία φορά, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να κατακτά και το Ultimate Championship της Βουδαπέστης, με «χρυσό» άλμα στα 8,35μ.!

Συνεχίζει να γράφει ιστορία όπου και αν αγωνίζεται ο εκπληκτικός και ανυπέρβλητος, Μίτλος Τεντόγλου!

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έπιασε μία ακόμη κορυφή στην σπουδαία και τεράστια καριέρα του, με τον 28χρονο άλτη να κατακτά την πρώτη θέση στη νεοσύστατη διοργάνωση, Ultimate Championship, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Βουδαπέστη!

Απέναντι σε όλη την «αφρόκρεμα» του κόσμου στο άλμα εις μήκος, ο Μίλτος απέδειξε περίτρανα ότι παραμένει το Νο.1 του αγωνίσματος, νικώντας τον ανταγωνισμό και κατακτώντας το χρηματικό έπαθλο των 150.000 ευρώ, στη διοργάνωση με τα μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα στην ιστορία του στίβου!

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι έφτασε μέχρι την κορυφή χάρη στο άλμα του στα 8,35μ. που έκανε στη δεύτερη προσπάθειά του! Στο πρώτο του άλμα είχε 8,16μ., στο τρίτο 8,27μ., ενώ η τέταρτη και τελευταία του προσπάθεια ήταν άκυρη.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Βούλγαρος, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, με επίδοση στα 8,34μ. την οποία και σημείωσε στο τελευταίο του άλμα, ενώ, την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Ελβετός, Σίμον Εχάμερ, με άλμα στα 8,07μ.

sport-fm.gr

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ΣΤΙΒΟΣΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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