Δεύτερος ο Καραλής - Ultimate Champion ο Ντουπλάντις μετά από άλλη μία επική μάχη στη Βουδαπέστη

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον αγώνα του επί κοντώ στο Ultimate Championships της Βουδαπέστης, ολοκληρώνοντας την παρουσία του με καλύτερο άλμα στα 6.15μ μετά από άλλη μία σπουδαία μονομαχία με τον Μόντο Ντουπλάντις

O Σουηδός έγινε ο πρώτος Ultimate Champion του επί κοντώ και έκανε το treble των παγκόσμιων τίτλων μαζί με τον Ολυμπιακό και τον παγκόσμιο.

Πως εξελίχθηκε ο αγώνας

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε έναν «καθαρό» αγώνα μέχρι τα 5.95μ, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60μ, τα 5.80μ και τα 5.95μ. Στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 6.05μ, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ύψος.

Η δεύτερη προσπάθειά του στα 6.05μ συνοδεύτηκε από μία άτσαλη πτώση, καθώς προσγειώθηκε με την πλάτη στα στρώματα, κοντά στη βαλβίδα. Η εικόνα προκάλεσε ανησυχία ακόμη και στον Μόντο Ντουπλάντις, όμως ο Καραλής σηκώθηκε και έδειξε ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ο Καραλής πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το 6.05μ και ήταν ο μόνος που συνέχισε πιο ψηλά μαζί με τον Ντουπλάντις. Ο Σόντρε Γκούτορμσεν κατέλαβε την τρίτη θέση με 5.95μ. Στο ίδιο ύψος ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους ο Κέρτις Μάρσαλ και ο Ζάκαρι Μπράντφορντ.

Εκεί τα πράγματα άλλαξαν προσωρινά. Στα 6.15μ ο «Μανόλο» πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα άλματα της βραδιάς και ξεπέρασε τον πήχη με την πρώτη, με τον «Ζορμπά» να ακούγεται ξανά από τα ηχεία του σταδίου. Ο Ντουπλάντις απάντησε όμως επίσης με επιτυχημένο άλμα, και ανανέωσαν τη μονομαχία στα 6.20μ.

Ο Καραλής είχε μία πολύ καλή πρώτη προσπάθεια στο συγκεκριμένο ύψος, όμως ακούμπησε τον πήχη με το στήθος. Εκείνος αναπήδησε και τελικά έπεσε, στερώντας από τον Έλληνα πρωταθλητή ένα ακόμη μεγάλο άλμα.

Αντίθετα, ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.20μ με την πρώτη προσπάθεια. Ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει τις δύο προσπάθειες που του απέμεναν και μετέφερε τη «μάχη» στα 6.25μ, όπου οι δύο εναπομείνασσες προσπάθειες ήταν άκυρες και ολοκλήρωσε τον αγώνα του.

Η τελική κατάταξη

Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) | 6.05μ (και συνεχίζει) Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) | 5.95μ Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) | 5.95μ Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) | 5.95μ Ζάκαρι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) | 5.95μ Μπατίστ Τιερί (Γαλλία) | 5.80μ Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) | 5.80μ Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) | 5.80μ

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