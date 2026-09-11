Πρωτοφανή χρηματικά έπαθλα στο World Athletics Ultimate Championship

Με αυτήν την νεοσυσταθείσα διοργάνωση, που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την τηλεθέαση ενός αθλήματος που στερείται προβολής εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων και των παγκοσμίων πρωταθλημάτων, η World Athletics στοχεύει να εξασφαλίσει την παρουσία της παγκόσμιας ελίτ προσφέροντας έπαθλα που δεν έχουν δοθεί στα χρονικά του κλασσικού αθλητισμού.

Κάθε «απόλυτος πρωταθλητής» θα λάβει μια επιταγή 150.000 δολαρίων (129.000 ευρώ), περισσότερο από το διπλάσιο ποσό για έναν παγκόσμιο τίτλο (70.000 δολάρια) και τρεις φορές το ποσό για ένα παγκόσμιο ρεκόρ (50.000 δολάρια). Οσοι καταταγούν στην 2η θέση θα εισπράξουν 75.000 δολάρια και οι τρίτοι 40.000 δολάρια, ενώ οι τελευταίοι (16οι) που θα λάβουν 2.000 δολάρια.

«Σε σύγκριση με μια νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουν υπερδιπλασιάσει το χρηματικό έπαθλο, γεγονός που δείχνει την σοβαρότητα της διοργάνωσης και τις προσπάθειες των διοργανωτών, όσον αφορά στο μάρκετινγκ και στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Για εμάς, είναι μια τεράστια ευκαιρία», τονίζει ο Βρετανός Τζος Κερ, παγκόσμιος πρωταθλητής των 1500 μέτρων του 2023.

«Είναι το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ στον στίβο», επισημαίνει ο Σεμπάστιαν Κόε, πρόεδρος της World Athletics. Το 2024, η ομοσπονδία του ήταν η πρώτη που διένειμε μπόνους στους Ολυμπιονίκες της (50.000 δολάρια), μια πρωτοβουλία που προκάλεσε κριτική από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

«Γνωρίζετε την γνώμη μου για το θέμα. Για εμένα, τα μπόνους είναι ο τρίτος πυλώνας για τον οποίο κανείς δεν μιλά ποτέ σχετικά με την ευημερία των αθλητών. Υπάρχει η σωματική υγεία, η ψυχική υγεία, αλλά τίποτε από αυτά, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς οικονομική σταθερότητα», τονίζει ο Βρετανός παράγοντας.

«Σε ένα αγώνισμα όπως το δικό μας, όπου δεν κερδίζεις χρήματα, αυτός ο αγώνας είναι σημαντικός», τόνισε στα μέσα Αυγούστου ο Γάλλος σφυροβόλος, Γιαν Σοσινάντ, ο δεύτερος καλύτερος αθλητής στον κόσμο: «Όλοι οι ανταγωνιστές μου αγωνίστηκαν σκληρά για να προκριθούν επειδή είναι ανήκουστο να κερδίζεις αυτά τα ποσά όταν είσαι ρίπτης», πρόσθεσε ο αθλητής, ο οποίος εργάζεται ως ελεγκτής διαχείρισης στον κλάδο των κατασκευών, των ανακαινίσεων και της συντήρησης παράλληλα με την αθλητική του καριέρα.

«Τέτοια χρηματικά έπαθλα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, ακόμη και αν υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αθλητές θα αμείβονται δίκαια», τονίζει η Αμερικανίδα σπρίντερ Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα και στα 200 μέτρα.

«Βρισκόμαστε προς την σωστή κατεύθυνση με αυτά τα πρωταθλήματα», πιστεύει επίσης ο Τζος Κερ και συνεχίζει: «Το τρέξιμο γνωρίζει άνθηση και βλέπουμε πρόοδο στα συμβόλαια και τα μπόνους. Τα 150.000 δολάρια είναι πολλά χρήματα. Υπάρχουν άλλα αθλήματα όπου είναι ακόμη περισσότερα, αλλά αυτό το είδος προόδου απαιτεί χρόνια μάρκετινγκ».

Πέρυσι, ο πρώην θρύλος του σπριντ Μάικλ Τζόνσον προσπάθησε επίσης να «αναζωογονήσει» τον κλασσικό αθλητισμό δημιουργώντας το Grand Slam Track, ένα αγωνιστικό πρόγραμμα, που στόχευε να συγκεντρώνει τακτικά τους καλύτερους του κόσμου για συναρπαστικούς αγώνες, με συμβεβλημένους αθλητές και εντυπωσιακά χρηματικά έπαθλα. Το έργο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά από μερικές συναντήσεις λόγω οικονομικών προβλημάτων.

«Φυσικά, υπήρχαν και αυτά τα οικονομικά ζητήματα, αλλά από άποψη μάρκετινγκ, νομίζω ότι είχαν δίκαιο σχεδόν σε κάθε σημείο», λέει ο Κερ, για τον οποίο τα Ultimates είναι ένα «παρόμοιο» πρότζεκτ και πρόσθεσε: «Όλοι συνειδητοποίησαν ότι αυτός ήταν ο κόσμος στον οποίο ζούμε τώρα».