ΒΙΝΤΕΟ: Πως σχολιάζει τη μεγάλη πρόκριση η Κουλιτσένκο

Μία χαρά και μία λύπη μάς πρόσφεραν τα κορίτσια μας που μας εκπροσώπησαν στα προκριματικά τού άλματος σε ύψος, στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών - Γυναικών, στο Μπέρμιγχαμ, με την Ελένα Κουλιτσένκο να εξασφαλίζει την πρόκρισή της για τον τελικό τού Σαββάτου (15/08) και τη Στυλιάνα Ιωαννίδου να αποκλείεται. Το πρωινό τής Πέμπτης, 13 Αυγούστου 2026, ήταν πολύ ζεστό στην αγγλική πόλη... Εκεί που πριν από λίγες ημέρες οι δύο αθλήτριές μας αγωνίστηκαν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, κάτω από έντονη βροχόπτωση και τσουχτερό κρύο, στους Κοινοπολιτειακούς τής Γλασκόβης, τώρα συνάντησαν πολύ καυτό καιρό, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τούς 30 βαθμούς Κελσίου!!! Με τις καιρικές συνθήκες να είναι οι ίδιες για όλες... απλώς επισημαίνουμε τη διαφορά.

Η Ελένα Κουλιτσένκο βρέθηκε σε πολύ καλή ημέρα, περνώντας όλα τα ύψη με την πρώτη προσπάθεια (1,80μ., 1,84μ., 1,88μ., 1,91μ.) και ήταν μία από τις οκτώ αθλήτριες που είχαν απόλυτα καθαρά άλματα. Έτσι, στην πρώτη παρουσία της σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στον τελικό και να διεκδικήσει το Σάββατο το καλύτερο δυνατόν. Η αθλήτρια τού Φαζ Καν, την οποία στο Μπέρμιγχαμ καθοδηγούσε ο συνεργάτης τού προπονητή της Μάρκο Φασινότι, όπως θα ακούσετε στις δηλώσεις της, αισθάνεται έτοιμη για να ανέβει ακόμα ψηλότερα. Άλλωστε, σήμερα κατέγραψε την κορυφαία φετινή επίδοσή της στον ανοικτό στίβο...

Από την άλλη, η Στυλιάνα Ιωαννίδου, παρά το ότι έδειξε να βρίσκεται σε καλή ημέρα, με ωραία άλματα πάνω από το 1,75μ. και το 1,80μ., δεν μπόρεσε να υπερβεί το 1,84μ., έχοντας κι εδώ καλά άλματα, και για λίγο ακουμπούσε τον πήχη. Η αθλήτρια τού Κυριάκου Ιωάννου βρίσκεται σταθερά την τελευταία διετία στις κορυφαίες άλτριες τού ύψους και μετά την εμπειρία τού πρώτου Παγκόσμιου το 2025, προστέθηκε και αυτή τού πρώτου Ευρωπαϊκού. Σε λίγες ημέρες θα αγωνιστεί και στους Μεσογειακούς Αγώνες με στόχο να ανέβει πολύ ψηλότερα. Ούτως ή άλλως κάποιες μικρές λεπτομέρειες τής στοίχισαν σήμερα στο Μπέρμιγχαμ, θέλοντας να τις βελτιώσει.

* Με το τέλος των δύο προκριματικών γκρουπ, την πρόκρισή τους για τον τελικό τού Σαββάτου (15/08/26), εξασφάλισαν 15 αθλήτριες που πέρασαν το όριο τού 1,91μ., με την Ελένα Κουλιτσένκο και άλλες εφτά (7) να μοιράζονται την 1η θέση έχοντας μόνο καθαρά άλματα, ενώ η Στυλιάνα Ιωαννίδου κατέλαβε την 28η θέση με 1,80μ.

Συγχαρητήρια Ελένα Elena Kulichenko και Μάρκο Φασινότι για την πρόκριση στον τελικό τού άλματος σε ύψος. Καλή επιτυχία σε αυτόν...

Συγχαρητήρια Στυλιάνα Styliana Ioannidou και Κυριάκο Ιωάννου για την καλή προσπάθεια στα προκριματικά. Καλή συνέχεια...