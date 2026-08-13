«Πέταξε» αλάνθαστη στον τελικό η Κουλιτσένκο, «αποχαιρέτησε» η Ιωαννίδου

Η Έλενα Κουλιτσένκο πέρασε το 1.91 χωρίς αποτυχημένη προσπάθεια στο δεύτερο γκρουπ και προκρίθηκε στον τελικό του Ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.

Μάλιστα, με αυτό της το άλμα, ισοφάρισε το φετινό ρεκόρ της. Έτσι έκλεισε ραντεβού ανάμεσα στις καλύτερες αθλήτριες για το Σάββατο.

Δεν τα κατάφερε ωστόσο η Στυλιάνα Ιωαννίδου η οποία κατέλαβε την 14η θέση στο πρώτο γκρουπ με 1,80 μέτρα και την 28η στο σύνολο. Εκτός έμεινε και η ελληνίδα Παναγιώτα Δόση. Η 25χρονη άλτρια σημείωσε επίδοση 1,84 μέτρα στον προκριματικό, με αποτέλεσμα να καταλάβει την 11η θέση στο β΄ γκρουπ και την 24η στο σύνολο.