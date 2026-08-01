Αποσύρθηκε η Ολίβια από το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ

Δεν θα είναι παρούσα η Ολίβια Φωτοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ.

Η σπρίντερ μας, ανακοίνωσε τη στενάχωρη απόφασή της να αποσυρθεί από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον λογιαριασμό της στο instagram. Σύμφωνα με τις αναφορές της, ο τραυματισμός στο αριστερό πόδι την ταλαιπωρεί πάρα πολύ και όπως φάνηκε στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες δεν έχει αποθεραπευτεί ακόμα.

Γι' αυτό και χρειάζεται περισσότερο χρόνο θεραπευτικής αγωγής και φυσικοθεραπειών για να μπορέσει να είναι πανέτοιμη στους Μεσογειακούς Αγώνες, που έρχονται στο τέλος Αυγούστου.