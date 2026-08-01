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Στην έκτη θέση ο Παπάς

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην έκτη θέση ο Παπάς

Στην 6η θέση του τελικού της δισκοβολίας ανδρών στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης κατετάγη ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπάς

Ο Κύπριος δισκοβόλος είχε την καλύτερη του βολή στα 59.31μ., με τα μετάλλια να κρίνονται από τα 64.45μ. και άνω.

Ο αθλητής του Απόστολου Παρέλλη πέτυχε τον αρχικό του στόχο στον τελικό, που ήταν η είσοδος του στην πρώτη οκτάδα στο σύνολο των 13 αθλητών που συμμετείχαν, με την τρίτη του βολή στα 59.04μ. Στις πρώτες δύο είχε κατά σειρά 57.88μ. και 54.75μ.

Έχοντας εξασφαλίσει άλλες τρεις βολές (σ.σ. μόνο οι πρώτοι οκτώ τις ρίχνουν), δυστυχώς η τέταρτη και πέμπτη ήταν άκυρες, όμως η τελευταία ήταν και η καλύτερη του, στα 59.31μ.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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