Νέο μετάλλιο για την Κύπρο - Χάλκινος ο Γεωργάκης!

Ο Οδυσσέας Γεωργάκης έβγαλε την καλύτερη δυνατή αντίδραση μετά την ήττα του στα ημιτελικά των -81kg του τζούντο από τον Timothy Meuwsen (Νότιος Αφρική).

Στον αγώνα που ακολούθησε για τις θέσεις 3-4, ο πρωταθλητής μας κέρδισε με Ippon (!) τον Fernand Nkero από την Γκαμπόν και θα φύγει με το χάλκινο μετάλλιο από τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει τον Οδυσσέα και την Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο για το χάλκινο του μετάλλιο και γενικότερα για την παρουσία του στη Γλασκώβη, καθώς κέρδισε τους δύο από τους τρεις αγώνες που έδωσε.