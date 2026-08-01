Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Έξι κυπριακές συμμετοχές το Σάββατο με το βλέμμα στις διακρίσεις

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ

Με τις ελπίδες για νέες διακρίσεις να παραμένουν ζωντανές, η κυπριακή αποστολή εισέρχεται το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στην τελευταία ημέρα των αγωνισμάτων του Στίβου στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης. Συνολικά έξι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν το Σάββατο, πέντε σε τελικούς του Στίβου και ένας στο Τζούντο, διεκδικώντας πλασαρίσματα στις πρώτες θέσεις αλλά και στα μετάλλια.

Αναλυτικά οι συμμετοχές :

Στίβος

Οι κυπριακές παρουσίες στον Στίβο αρχίζουν με τον τελικό της Δισκοβολίας Ανδρών, όπου ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά θα αγωνιστεί στις 13:50 (ώρα Κύπρου). Στον τελικό συμμετέχουν 13 αθλητές και ο Κύπριος πρωταθλητής, με φετινή επίδοση 64,14μ. -που αποτελεί και ατομικό του ρεκόρ - κατέχει την όγδοη καλύτερη επίδοση μεταξύ των συμμετεχόντων. Με βάση τις δηλωθείσες επιδόσεις, μία θέση στην πρώτη εξάδα είναι απολύτως εφικτή, εφόσον καταφέρει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ατομική του επίδοση.

Το βραδινό πρόγραμμα αρχίζει στις 21:05 με τον τελικό του Επί Κοντώ, όπου θα υπάρξει διπλή εκπροσώπηση από τους Δημήτρη Χριστοφή και Χρίστο Ταμανή. Οι δύο πρωταθλητές εισέρχονται στον αγώνα με φετινή ατομική επίδοση στα 5,35μ., σε έναν τελικό με 13 συμμετέχοντες. Ξεχωρίζει η παρουσία του Αυστραλού Κέρτις Μάρσαλ, ο οποίος έχει φετινή επίδοση στα 6,00μ., ωστόσο αμφότεροι οι Κύπριοι διαθέτουν τις δυνατότητες να διεκδικήσουν μία θέση στην πρώτη οκτάδα.

Στις 21:10 θα διεξαχθεί ο τελικός του Άλματος σε Μήκος Γυναικών, με τη συμμετοχή της Φίλιππας Φωτοπούλου. Το αγώνισμα προμηνύεται ιδιαίτερα αμφίρροπο, όπως επιβεβαιώθηκε και από τον προκριματικό της Παρασκευής. Η Κύπρια πρωταθλήτρια προκρίθηκε με σχετική άνεση στη δωδεκάδα του τελικού, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε στο πρώτο γκρουπ, το οποίο διεξήχθη αρκετά νωρίτερα από το δεύτερο. Εφόσον προσεγγίσει ή επαναλάβει τη φετινή της επίδοση των 6,78μ., μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και μία θέση στο βάθρο.

Η αυλαία των κυπριακών παρουσιών στον Στίβο θα πέσει στις 21:35 με τη Χριστιάνα Έλληνα στον τελικό του Ακοντισμού Γυναικών. Στον τελικό συμμετέχουν οκτώ αθλήτριες και η Κύπρια πρωταθλήτρια θα επιδιώξει να ξεπεράσει τα 54,99μ., επίδοση που αποτελεί την καλύτερή της για φέτος και είναι η όγδοη μεταξύ των συμμετεχουσών.

Τζούντο

Στο Τζούντο, η κυπριακή εκπροσώπηση θα βασιστεί στον Οδυσσέα Γεωργάκη, ο οποίος αγωνίζεται στην κατηγορία των -81 κιλών. Ο Κύπριος τζουντόκα αρχίζει την προσπάθειά του από την προημιτελική φάση, αντιμετωπίζοντας τον Harsh Tokas από την Ινδία, σε μία κατηγορία με δέκα συμμετοχές. Ο αγώνας του αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Κύπρου), με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά και τη διατήρηση των ελπίδων για κατάκτηση μεταλλίου.

Το πρόγραμμα (ώρες Κύπρου) :

Τζούντο (Scottish Event Campus (SEC))

14.00 -81Kg (QF) Oδυσσέας Γεωργάκης – Harsh Tokas (Ινδία)

Στίβος (Scotstoun Stadium)

13.50 Δισκοβολία Ανδρών (Τελικός) Ιωσήφ Μιχάλης Παπά

21.05 Επί Κοντώ (Τελικός) Δημήτρης Χριστοφή, Χρίστος Ταμανής

21.10 Μήκος Γυναικών (Τελικός) Φίλιππα Φωτοπούλου

21.35 Ακοντισμός (Γυναικών) Χριστιάνα Έλληνα

Πρόγραμμα Ζωντανών Τηλεοπτικών Μεταδόσεων ΡΙΚ 2 / ΡΙΚ HD

Το ΡΙΚ μεταδίδει ζωντανά τους αγώνες με συνολική μετάδοση που θα ξεπεράσει τις 60 ώρες. Όσα αγωνίσματα συμμετέχουν κύπριοι αθλητές και δεν μεταδίδονται ζωντανά καλύπτονται από συνεργείο του ΡΙΚ που βρίσκεται στη Γλασκώβη και τα ρεπορτάζ μεταδίδονται στις ενημερωτικές εκπομπές του ΡΙΚ.

13.00 – 16.00 Προκριματικοί Τζούντο

18.00 – 20.30 Τελικούς Τζούντο

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία στις Ομοσπονδίες Στίβου και Τζούντο, όπως επίσης και προς την ALLWYN (Diamond Partner), τη MEDOCHEMIE (Silver Partner), τη DELOITTE (Professional Services Partner) και την TOYOTA (Mobility Partner), για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή