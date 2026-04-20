ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Για 5η σερί χρονιά σε τελικό η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – Ραντεβού με την Robo Markets ΑΕΛ

Θα διεκδικήσει το 4ο συνεχόμενο κύπελλο

Στον τελικό για 5η σερί χρονιά διεκδικώντας το 4ο συνεχόμενο Κύπελλο στην ιστορία της θα βρεθεί η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.

Οι πρωταθλήτριες ανέτρεψαν την ήττα του πρώτου αγώνα, κέρδισαν την LEMESOS VOLLEYBALL στην αίθουσα «ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ» με 3-0 και μέσω του «χρυσού» σετ προκρίθηκαν στον τελικό της 24ης Απριλίου δίνοντας ραντεβού με την Robo Markets ΑΕΛ στην Αίθουσα «ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ στην κατάμεστη με 170 θεατές αίθουσα «ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ήταν αποφασισμένη για την πρόκριση και την πέτυχε. Η LEMESOS VOLLEYBALL πήγε στη Λευκωσία με το κεκτημένο του 3-1 του πρώτου αγώνα, αλλά ήταν ανταγωνιστική κυρίως στο δεύτερο σετ.

Η ομάδα της Νεάπολης μετά τα μέσα του πρώτου σετ όπου προηγήθηκε 15-13, αύξησε τη διαφορά στο +5 19-14 και πήρε το σετ με 25-18 σε 24’ ανοίγοντας το σκορ.

Στο δεύτερο σετ οι δυο ομάδες ήταν πολύ κοντά στο σκορ και το προβάδισμα εναλλασσόμενο. Η LEMESOS VOLLEYBALL προηγήθηκε 12-11 και 18-17. Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ κατάφερε να προηγηθεί με 22-21 και αύξησε τη διαφορά κερδίζοντας με 25-22 σε 32’ διαμορφώνοντας το 2-0.

Το 2-0 έδωσε ψυχολογικό ντοπάρισμα στην ομάδα του Milan Ljubicic με αποτέλεσμα να διαχειριστεί το τρίτο σετ. Οι πρωταθλήτριες προηγήθηκαν 12-09  και προοδευτικά αύξανε το σκορ (21-14 και 22-15) και κέρδισε με 25-17 σε 27’ και πήρε τη νίκη με 3-0. 

Η νίκη της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ οδήγησε τον επαναληπτικό ημιτελικό στο «χρυσό» σετ. Η προσφυγική ομάδα κέρδισε με 15-11 αφού ξέφυγε στο σκορ και πήρε την πρόκριση.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (Μ. LJUBICIC): Ριαλά, Terrell, Hudima, Drodz, Robitaille, Nudha – Λίμπερο 1: Κούτα, Λίμπερο 2: Δαυίδ – Aλλαγές: Προκοπίου, Ζεμπύλα, Λεωνίδου.

LEMESOS VOLLEYBALL (Α. ΛΙΟΤΑΤΗΣ): Rosas, Ιορδάνους, De Souza Melo, Wesley, Λάμπρου, Στ. Ιωάννου – Λίμπερο 1: Pelozo – Αλλαγές: Λάσπου, Μάρκαρη, Eιρ. Ιωάννου.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρμπελόα: Ύψωσε «ασπίδα προστασίας» στον Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φούτσαλ: Στους τελικούς ο ΑΠΟΕΛ με επική ανατροπή επί της Ομόνοιας - «Καθάρισε» στην παράταση η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Προτιμώ Ολυμπιακό στα Playoffs, δεν μας περνάει σε πέντε παιχνίδια»

EUROLEAGUE

|

Category image

Προχώρησε σε καταγγελία του Λιοτατή η Ανόρθωση - Ζητά... εξηγήσεις μέσω ανακοίνωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με συνοπτικές διαδικασίες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πήρε… φωτιά η Αριστοτέλους για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε Ρόσε η Μπόρνμουθ για τη μετά - Ιραόλα εποχή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρωτόγνωρη πρόκληση του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντρα στα σενάρια, ο Ροζίνιορ αισθάνεται τη στήριξη των ιδιοκτητών της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εμφάνιση - οδηγός για το μέλλον

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της Ομόνοιας από το «αιώνιο» και η… έκρηξη στο φινάλε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Γλυκοκοιτάζει» τον Μπαρκολά η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σομποζλάι: «Δεν έχει υπάρξει πρόοδος για την ανανέωση του συμβολαίου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Έχουμε πίστη να πάμε στον τελικό» - Η απάντηση του Γκαρσία για το μέλλον του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη