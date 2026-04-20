Για 5η σερί χρονιά σε τελικό η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – Ραντεβού με την Robo Markets ΑΕΛ

Στον τελικό για 5η σερί χρονιά διεκδικώντας το 4ο συνεχόμενο Κύπελλο στην ιστορία της θα βρεθεί η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.

Οι πρωταθλήτριες ανέτρεψαν την ήττα του πρώτου αγώνα, κέρδισαν την LEMESOS VOLLEYBALL στην αίθουσα «ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ» με 3-0 και μέσω του «χρυσού» σετ προκρίθηκαν στον τελικό της 24ης Απριλίου δίνοντας ραντεβού με την Robo Markets ΑΕΛ στην Αίθουσα «ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ στην κατάμεστη με 170 θεατές αίθουσα «ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ήταν αποφασισμένη για την πρόκριση και την πέτυχε. Η LEMESOS VOLLEYBALL πήγε στη Λευκωσία με το κεκτημένο του 3-1 του πρώτου αγώνα, αλλά ήταν ανταγωνιστική κυρίως στο δεύτερο σετ.

Η ομάδα της Νεάπολης μετά τα μέσα του πρώτου σετ όπου προηγήθηκε 15-13, αύξησε τη διαφορά στο +5 19-14 και πήρε το σετ με 25-18 σε 24’ ανοίγοντας το σκορ.

Στο δεύτερο σετ οι δυο ομάδες ήταν πολύ κοντά στο σκορ και το προβάδισμα εναλλασσόμενο. Η LEMESOS VOLLEYBALL προηγήθηκε 12-11 και 18-17. Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ κατάφερε να προηγηθεί με 22-21 και αύξησε τη διαφορά κερδίζοντας με 25-22 σε 32’ διαμορφώνοντας το 2-0.

Το 2-0 έδωσε ψυχολογικό ντοπάρισμα στην ομάδα του Milan Ljubicic με αποτέλεσμα να διαχειριστεί το τρίτο σετ. Οι πρωταθλήτριες προηγήθηκαν 12-09 και προοδευτικά αύξανε το σκορ (21-14 και 22-15) και κέρδισε με 25-17 σε 27’ και πήρε τη νίκη με 3-0.

Η νίκη της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ οδήγησε τον επαναληπτικό ημιτελικό στο «χρυσό» σετ. Η προσφυγική ομάδα κέρδισε με 15-11 αφού ξέφυγε στο σκορ και πήρε την πρόκριση.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (Μ. LJUBICIC): Ριαλά, Terrell, Hudima, Drodz, Robitaille, Nudha – Λίμπερο 1: Κούτα, Λίμπερο 2: Δαυίδ – Aλλαγές: Προκοπίου, Ζεμπύλα, Λεωνίδου.

LEMESOS VOLLEYBALL (Α. ΛΙΟΤΑΤΗΣ): Rosas, Ιορδάνους, De Souza Melo, Wesley, Λάμπρου, Στ. Ιωάννου – Λίμπερο 1: Pelozo – Αλλαγές: Λάσπου, Μάρκαρη, Eιρ. Ιωάννου.