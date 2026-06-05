Κ. Πετρίδης: «Είναι σημαντικό ότι στο περίγραμμα διασφαλίζονται και η ταυτότητα του ΑΠΟΕΛ»

Η κατ' αρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, ικανοποιεί τις ανάγκες του ΑΠΟΕΛ, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους της ομάδας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής των γαλαζοκιτρίνων και πρώην Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία για θετική κατάληξη.

Αισιοδοξία για αίσιο τέλος των διαβουλεύσεων εκφράζεται και από την πλευρά του κ. Λιασή, όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ συνεργάτες του Κύπριου επιχειρηματία.

Όπως σημείωσαν, η τελική συμφωνία θα είναι προς όφελος ολόκληρου του οικοδομήματος του ΑΠΟΕΛ. Πρόσθεσαν ακόμη ότι μια συμφωνία θα είναι επωφελής και για το σωματείο των «γαλαζοκιτρίνων», μέσω της συμμετοχής του στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί.

Ανέφεραν επίσης ότι η υφιστάμενη εταιρεία αναμένεται να παραμείνει όχημα διαχείρισης του υφιστάμενου χρέους, στα πρότυπα μιας «κακής τράπεζας», με στόχο τη σταδιακή αποπληρωμή των υποχρεώσεων, ενώ η νέα εταιρεία θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η επόμενη μέρα του ΑΠΟΕΛ.

Στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, οι μέτοχοι άναψαν το πράσινο φως στη Συμβουλευτική Επιτροπή, παρέχοντάς της εξουσιοδότηση προκειμένου να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με το επενδυτικό σχήμα, με στόχο την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας.

«Υπάρχει ένα περίγραμμα συμφωνίας το οποίο εξηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση, οι λεπτομέρειες του οποίου θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Πετρίδης.

«Αυτή τη στιγμή, αυτό που απομένει είναι η ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου δέουσας επιμέλειας και κάποιες εγκρίσεις από την UEFA για τη νέα εταιρική δομή. Έχουν ήδη αρχίσει οι διαβουλεύσεις με την ΚΟΠ και την UEFA», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Πετρίδης, σε περίπτωση θετικής κατάληξης, η συμφωνία θα τεθεί προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας και του σωματείου «με πάσα διαφάνεια επειδή χρειάζονται καταστατικές αλλαγές».

Είπε, επίσης, πως «είναι σημαντικό ότι στο περίγραμμα διασφαλίζονται και η ταυτότητα του ΑΠΟΕΛ και η ιστορία του και τα σύμβολα του και τα πάντα».

«Υπάρχουν μηχανισμοί διασφάλισης του ΑΠΟΕΛ και αυτό είναι σημαντική προτεραιότητα και του σωματείου και φαίνεται να τα αποδέχεται ο επενδυτής», σημείωσε, προσθέτοντας πως «ο άνθρωπος (σ. σ. ο Σάββας Λιασής) είναι ΑΠΟΕΛίστας, ξέρει τι σημαίνει ΑΠΟΕΛ».

«Τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του ΑΠΟΕΛ», υπογράμμισε ο κ. Πετρίδης σε σχέση με το χρέος.

«Ο απώτερος σκοπός της συμφωνίας είναι στο μεσοπρόθεσμο να είναι ανταγωνιστικός ο ΑΠΟΕΛ και να διεκδικεί τίτλους και ευρωπαϊκά εισιτήρια», είπε.

Καταλήγοντας, ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι υπάρχει θετική προσέγγιση από όλες τις πλευρές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, εκφράζοντας, παράλληλα, την αισιοδοξία του ότι η διαδικασία θα έχει θετική κατάληξη.