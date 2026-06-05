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Η πόρτα είναι ανοικτή και… για είσοδο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πόρτα είναι ανοικτή και… για είσοδο

Σκοπός φυσικά να είναι περισσότερο διεκδικητικός τη νέα χρονιά

Μετά τον χαμένο τελικό της 29ης Μαΐου, στον Απόλλωνα ξεκίνησε η διαδικασία για βελτίωση του ρόστερ, ώστε να συνεχιστεί η ανοδική πορεία, που άρχισε από τον περασμένο Δεκέμβριο. Σκοπός φυσικά να είναι περισσότερο διεκδικητικός τη νέα χρονιά, για να υλοποιήσει τους στόχους της κατάκτησης τίτλων και της ευρωπαϊκής διάκρισης.

Για την ώρα, επίσημα από την ομάδα της Λεμεσού προκύπτουν μονάχα αποχωρήσεις. Χθες, στη λίστα προστέθηκε και ο Ζαχαρίας Άδωνη. Είναι ο έκτος που ανακοινώνεται ότι αποχωρεί, μετά τους Βρίκκη, Μάρκοβιτς, Λαμ, Ζμέρχαλ και Μάρκες. Πάντως, η πόρτα δεν άνοιξε μονάχα για έξοδο, αφού υπάρχουν ήδη συμφωνίες για… είσοδο στο προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι. Ανάμεσα σε αυτούς που θα τεθούν υπό τις οδηγίες του Ερνάν Λοσάδα είναι οι Άγγελος Ανδρέου και Λεωνίδας Κονομής, καθώς και ο Ανδρέας Αθανασίου ο οποίος εδώ και μήνες έχει κλείσει στους γαλάζιους.

Παράλληλα, με τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, γίνονται και κινήσεις για ενδυνάμωση της ομάδας σε άλλους τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Μάριος Αντωνιάδης και  Βαλάντης Καπαρτής αναμένεται να πάρουν θέση στο τμήμα σκάουτινγκ. Ο πρώτος παραιτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την ΚΟΠ, όπου είχε ρόλο στις μικρές εθνικές ομάδες, ενώ ο δεύτερος πρόσφατα κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

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