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Ψυχωμένος Παναθηναϊκός, ισοφάρισε τους τελικούς με… αποστομωτικό Χέιζ-Ντέιβις!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ψυχωμένος Παναθηναϊκός, ισοφάρισε τους τελικούς με… αποστομωτικό Χέιζ-Ντέιβις!

Ένας ψυχωμένος Παναθηναϊκός, αντέδρασε μετά από την ήττα του στον πρώτο τελικό και επιβλήθηκε με 68-58 του Ολυμπιακού στο «Telekom Center», ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά που θα κρίνει τον πρωταθλητή!

Αντέδρασε, απάντησε και έφερε στα ίσα τη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός!

Όντας ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου τελικού και έχοντας για σημαντικότερο «όπλο» την εξαιρετική αμυντική του λειτουργία, οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν με 68-58 του Ολυμπιακού στο κατάμεστο «Telekom Center Athens»!

Το ματς:

Με Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Εργκίν Αταμάν, επιλέγοντας να αφήσει ξανά εκτός εξάδας ξένων Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ, ενώ εκτός έμεινε ξανά ο τραυματίας Σλούκας, με τον Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στη δωδεκάδα. Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ αποτέλεσαν την αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει δύο αλλαγές στη δωδεκάδα του, επιλέγοντας τους Χολ και Νιλικίνα αντί των Τζόουνς και Γουόρντ. Εκτός παρέμεινε ο Ντόρσεϊ.

Ο δεύτερος τελικός ξεκίνησε με τον Παπανικολάου να ευστοχεί σε συνεχόμενα λέι απ, βάζοντας τον Ολυμπιακό μπροστά με 4-0, ενώ ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ευστόχησε και σε τρίποντο, διαμορφώνοντας το 0-7! Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ευστοχήσει στα πρώτα 3 αγωνιστικά λεπτά, έχοντας μερικές σερί κακές επιθέσεις, μέχρι να έρθει ο Όσμαν για να μειώσει σε 4-7 με συνεχόμενα καλάθια του.

Ο Φουρνιέ με floater έκανε το 4-9 και ο Μιλουτίνοφ με μία βολή του έκανε το 4-10, ο Ναν έβαλε τον πρώτο πόντο του από την γραμμή και ο Βεζένκοφ σκόραρε και εκείνος για πρώτη φορά, κάνοντας το 5-12. Ο Χέιζ-Ντέιβις… έσπασε το σερί της αστοχίας του για να μειώσει σε 9-12 με δύο συνεχόμενα καλάθια του και ο Βεζένκοφ με μεγάλο τρίποντό του έκανε το 9-15, το οποίο ήταν και το σκορ με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Χολ να καρφώνει εντυπωσιακά και με τον Σορτς να απαντά με όμορφο λέι απ του, ενώ ο Πίτερς «έγραψε» το 11-19, εκμεταλλευόμενος τη δεύτερη ασίστ του Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ έβαλε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μπροστά με διψήφιο προβάδισμα (11-21), πριν οι Ρογκαβόπουλος (με λέι απ) και Χέιζ-Ντέιβις (με τρίποντο), φέρουν το παιχνίδι στο 16-23. Ο Σορτς με floater έκανε το 18-23, πριν ο Μιλουτίνοφ βάλει τέλος στο μικρό σερί των «πράσινων», φέρνοντας ξανά τον Ολυμπιακό στο +9 (18-27) με δύο σερί καλάθια του.

Ο Γκραντ με τρίποντο και φάουλ έδωσε τη λύση στην επίθεση του Παναθηναϊκού, μειώνοντας σε 22-27, ενώ ο Τολιόπουλος με το πρώτο του καλάθι και ο Όσμαν με δύο βολές του, έφεραν το παιχνίδι στο 26-27, ο Φουρνιέ με μεγάλο του τρίποντο έκανε το 26-30, με τον Τολιόπουλο να απαντά, διαμορφώνοντας το 29-30 του πρώτου ημιχρόνου!

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Λεσόρ με το πρώτο του καλάθι και ο Ναν με το πρώτο του τρίποντο, έκαναν το 34-30, ενώ ο Γκραντ με δύσκολο ανάποδο λέι απ του έφτασε το επί μέρους σερί του Παναθηναϊκού στο 18-3! Ο Ολυμπιακός παρέμενε κολλημένος επιθετικά, μένοντας χωρίς καλάθι για 8 αγωνιστικά λεπτά, μέχρι να έρθει ο Παπανικολάου για να ευστοχήσει σε δύο βολές και να μειώσει σε 36-32.

Ο Χέιζ-Ντέιβις με δύο συνεχόμενα τρίποντά του έκανε το 42-34 και ο Όσμαν έδωσε για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό διψήφιο προβάδισμα (44-34), ενώ ο Ολυμπιακός ήταν εντελώς «παγωμένος» επιθετικά, με μόλις ένα εύστοχο εντός πεδιάς σε 8 αγωνιστικά λεπτά. Φουρνιέ και Τζόζεφ με βολές έκαναν το 46-38 και ο Τολιόπουλος ευστόχησε για το 48-38 της τρίτης περιόδου, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν βάλει μόλις 8 πόντους στο δεκάλεπτο και με τους 6 εξ αυτών να έχουν έρθει από βολές.

Ο Χέιζ-Ντέιβις με το τέταρτο του τρίποντο έφτασε τους 18 προσωπικούς πόντους, για να βάλει τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο +11 (51-40), ενώ ο Φουρνιέ έβαλε δίποντο-ανάσα για τον Ολυμπιακό, πριν ο Χέιζ-Ντέιβις ευστοχήσει ξανά από μακριά, για το 55-43, και σκοράρει ξανά, για το 57-43! Ο Γουόκαπ με τρίποντό του μείωσε σε 57-46 και ο Λεσόρ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 59-46, πριν αποσυρθεί στον πάγκο με ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κρατηθεί στο παιχνίδι, κυρίως με σουτ του Φουρνιέ, όμως οι πράσινοι δεν επέτρεψαν να αμφισβητηθεί η ανωτερότητά τους και να χαθεί το παιχνίδι. Τελικό σκορ 68-58 και 1-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58

 

 

 

 

 

 

 

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