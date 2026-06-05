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Χρυσό deal τριών εκατομμυρίων για το «Αντώνης Παπαδόπουλος»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Χρυσό deal τριών εκατομμυρίων για το «Αντώνης Παπαδόπουλος»!

Σημαντική οικονομική ανάσα για την «Κυρία».

Μια είδηση τεράστιας σημασίας για το μέλλον της Ανόρθωσης βγήκε στη γενική συνέλευση της Παρασκευής (05/06/26). Την αποκάλυψη έκανε ο νέος αναπληρωτής πρόεδρος του συλλόγου, Σάββας Κουμής.

Η νέα ηγεσία της «Κυρίας» είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με εταιρεία για την ονοματοδοσία του «Αντώνης Παπαδόπουλος». 

Το deal αφορά την επόμενη τριετία και θα αποφέρει στην Ανόρθωση το ποσό των 3.000.000 ευρώ, προσφέροντας τεράστια οικονομική ανάσα στον σύλλογο.

Ο κ. Κουμής έθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση προς ψηφοφορία, ζητώντας το πράσινο φως από τα μέλη της γενικής συνέλευσης, οι οποίοι ενέκριναν τη συμφωνία με την ψήφο τους.

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