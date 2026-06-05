Αλλαγές από τον Μπαρτζώκα στους ξένους του Ολυμπιακού - Στην 6άδα οι Νιλικίνα και Χολ

Αλλαγές στις επιλογές των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του στον αποψινό δεύτερο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να πάρει μαζί του, τους Νιλικίνα και Χολ, με τους Γουόρντ και Τζόουνς να μένουν εκτός.

Οι λόγοι που έγινε η διαφοροποίηση αυτή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι καθαρά τακτικής, χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού για τους δύο παίκτες που τελικά μένουν εκτός.

Κάπως έτσι οι ξένοι παίκτες που θα είναι σήμερα στην αποστολή των ερυθρολεύκων είναι οι Νιλικίνα, Χολ, Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Φουρνιέ.