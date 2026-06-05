Ομόνοια: Κινείται για τον Μοντνόρ του Άρη – Τι συμβαίνει με Σεμέδο!

Ο Τζέιντεν Μοντνόρ αξιολογήθηκε θετικά από την ομάδα προγραμματισμού της Ομόνοιας καθώς ξεχώρισε κατά τη λήξασα σεζόν με τη φανέλα του Άρη.

Έτσι οι πράσινοι της πρωτεύουσας χτύπησαν την πόρτα τόσο του ιδίου του 23χρονου αριστερού εξτρέμ όσο και του Άρη. Οι τρείς πλευρές βρίσκονται σε επαφές, αφού το συμβόλαιο του με την ομάδα της Λεμεσού ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2028.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταγραφή του Μοντνόρ, δεν σχετίζεται με την παραμονή ή αποχώρηση του Σεμέδο. Σε περίπτωση ανενέωσης με τον 32χρονο, τότε… όλοι οι καλοί χωράνε!