Αυτό είναι το χρέος της Ανόρθωσης - Η συμφωνία με τον Κετσπάγια που άρεσε στους παρευρισκόμενους

Στα οικονομικά δεδομένα της Ανόρθωσης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πραστίτης κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της Ανόρθωσης, προχωρώντας σε έναν πλήρη απολογισμό της θητείας του.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της «Κυρίας» παρουσίασε την ακριβή εικόνα του χρέους που παραλαμβάνει το νέο διοικητικό σχήμα, το οποίο αγγίζει τα 9.200.000 ευρώ.

Από το συγκεκριμένο ποσό, η μερίδα του λέοντος και πιο συγκεκριμένα περίπου 6.000.000 ευρώ αφορούν εκκρεμότητες προς τo κράτος. Η απερχόμενη διοίκηση κατάφερε να φέρει μια σημαντική οικονομική ανάσα, καθώς μέχρι και το τέλος Μαΐου αποπλήρωσε οφειλές περίπου 3.200.000 ευρώ.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στη γενική συνέλευση επήλθε συμφωνία με τον Τιμούρ Κετσπάγια όπως του καταβληθούν τρεις μηνιαίοι μισθοί ως αποζημίωση. Ενημέρωση πάντως που έφερε ικανοποίηση στους παρευρισκόμενους.

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