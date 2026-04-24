Δίψα για το 4ο και το 29ο

Οι δυο κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες φέτος στη γυναικεία πετοσφαίριση, αναμετρώνται απόψε στο «Τάσσος Παπαδοπουλος-Ελευθερία» (20:00), στον τελικό του κυπέλλου Allwyn «Ανδρέας Σταύρου» κλείνοντας και τη σεζόν 2025-2026.

Η ΑΕΛ και η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως θα διεκδικήσουν το δεύτερο φετινό τρόπαιο, με το πρώτο να έχει καταλήξει στα χέρια της Ολυμπιάδας η οποία θα προσπαθήσει να κατακτήσει το τέταρτό της κύπελλο που θα είναι και 4ο σερί ενώ η Λεμεσιανή ομάδα ελπίζει να βάλει στην τροπαιοθήκη της, το 29ο κύπελλο, έχοντας παίξει σε 39 τελικούς.

Οι δυο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για 5η φορά σε τελικό. Τρεις φορές πανηγύρισαν οι γαλαζοκίτρινες (1987, 1988 και 1990) και μία η Ολυμπιάδα (2023). Έχουν εξασφαλίσει από 400 εισιτήρια μετά από αστυνομική σύσκεψη και οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν στις 19:00.