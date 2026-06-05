Διέλυσε την Μπλιμπάο με γεμάτη εμφάνιση Μοντέρο και προκρίθηκε στα ημιτελικά η Βαλένθια!

Η Βαλένθια δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στην Μπιλμπάο και έφυγε με το διπλό επικρατώντας 88-71. Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προκρίθηκε στα ημιτελικά της ισπανικής λίγκας, διπλασιάζοντας τις νίκες της απέναντι στους Βάσκοε

Από πλευράς νυχτερίδων πρωταγωνιστής σε ακόμα ένα παιχνίδι ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, σημειώνοντας 9 πόντους και έξι ασίστ, την ώρα που ο Κάμερον Τέιλορ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 15 πόντους.

Το ματς:

Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο στο ξεκίνημα, με τη Βαλένθια να επιβάλλει ρυθμό και να χτίζει προβάδισμα οκτώ πόντων (11-3). Η Μπανταλόνα συνέχισε να είναι άστοχη, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο +6, την ώρα που ο Μοντέρο –αν και άποντος– είχε ήδη μοιράσει τέσσερις ασίστ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η κυριαρχία των «νυχτερίδων» παρέμεινε. Με τους Μπαντιό και Τέιλορ να φτάνουν από εννέα πόντους, η Βαλένθια ξέφυγε ακόμη και στο +11 (42-31) τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Η Μπανταλόνα δεν βρήκε αντίδραση και πήγε στα αποδυτήρια στο -10 (47-37).

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Η Βαλένθια πάτησε το γκάζι με αποτέλεσμα να πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαφορές, φτάνοντας τελικά στο ροζ φύλλο αγώνα με το ευρύ 88-71.

Στα ημιτελικά η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπανταλόνα-Μπασκόνια, με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-0 υπέρ των Βάσκων.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 37-47, 49-71, 71-88