Κυπελλούχος η Ολυμπιάδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της!

Την κατάκτηση του κυπέλλου πανηγύρισε (24/4/26) η Ολυμπιάδα Νεάπολης που επικράτησε στον μεγάλο τελικό της ΑΕΛ με 3-1 σετ, σε αγώνα που έγινε στο «Ελευθερία»!

Έτσι, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η ομάδα της Νεάπολης κλείνει… ονειρικά τη σεζόν στην γυναικεία πετόσφαιρα!

Η Ολυμπιάδα πήρε το πρώτο σετ, οι γαλαζοκίτρινες αντέδρασαν στο δεύτερο και ισοφάρισαν, ωστόσο η ομάδα της Νεάπολης… πήρε φόρα κατακτώντας τα υπόλοιπα δύο σετ και ταυτόχρονα το κύπελλο.

Η πορεία της Ολυμπιάδας τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή, καθώς κατακτάει το νταμπλ για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν!

Τα σετ: 22-25, 27-25, 15-25, 19-25