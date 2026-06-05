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Στον τελικό του Roland Garros ο Ζβέρεφ και φουλ για τον πρώτο του Grand Slam τίτλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Στον τελικό του Roland Garros ο Ζβέρεφ και φουλ για τον πρώτο του Grand Slam τίτλο

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε με 3-1 σετ του Γιάκουμπ Μένσικ, προκρίθηκε για δεύτερη φορά στον τελικό του Roland Garros και θα διεκδικήσει τον πρώτο major τίτλο της καριέρας του.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρίσκεται ξανά μία ανάσα από την κορυφή του τένις, καθώς εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του Roland Garros.

Ο Νο.2 του ταμπλό επικράτησε 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 του Γιάκουμπ Μένσικ στον ημιτελικό του παρισινού Grand Slam και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο 29χρονος Γερμανός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον ταλαντούχο Τσέχο, ελέγχοντας τον ρυθμό του αγώνα μέσα από τα μεγάλα rallies από τη βασική γραμμή. Παρότι ο Μένσικ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι κατακτώντας το τρίτο σετ, ο Ζβέρεφ ανέβασε ξανά την απόδοσή του και «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση.

Αυτή θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του σε τελικό Grand Slam, μετά το US Open του 2020, το Roland Garros του 2024 και το Australian Open του 2025, με τον Γερμανό να αναζητά ακόμα τον πρώτο major τίτλο της καριέρας του.

Παράλληλα, έφτασε τις τέσσερις συμμετοχές σε τελικούς Grand Slam, ισοφαρίζοντας τον Σταν Βαβρίνκα στη σχετική λίστα των εν ενεργεία αθλητών.

Από την άλλη πλευρά, ο 20χρονος Μένσικ ολοκλήρωσε μία εξαιρετική πορεία στο Παρίσι, καθώς έφτασε για πρώτη φορά μέχρι τα ημιτελικά ενός major, αποτέλεσμα που θα τον φέρει στο Νο.16 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ο Ζβέρεφ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στους Φλάβιο Κομπόλι και Ματέο Αρνάλντι, έχοντας μπροστά του ακόμη μία ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του.

 

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Τενις

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