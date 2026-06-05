Πάνε για τα επόμενα βήματα

Mε την ενημέρωση για την ολοκλήρωση των δανεισμών των Βίλμερ Όντεφαλκ, Όγκνιεν Μίμοβιτς και Ντάνι Σίλβα, καθώς και των συμβολαίων των Αθανάσιου Παπαδούδη και Κώστα Πηλέα, συνεχίστηκαν χθες οι ανακοινώσεις που αφορούν τον προγραμματισμό της Πάφου FC.

Θυμίζουμε ότι, τις προηγούμενες ημέρες, η παφιακή ομάδα είχε γνωστοποιήσει το τέλος της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα Νεόφυτο Μιχαήλ, ενώ αντίθετα ως επιλογή κάτω από τα δοκάρια προστέθηκε ο Χαράλαμπος Κυριακίδης.

Πλέον, οι ιθύνοντες της Πάφος FC κινούνται στα επόμενα βήματα για ενδυνάμωση του ρόστερ, ώστε να παρουσιαστεί καλύτερη τη νέα χρονιά και να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα πράγματα σε Κύπρο και Ευρώπη. Ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων παραμένει η κατάληξη του θέματος που αφορά τον προπονητή, με όλες τις ενδείξεις να αναφέρουν ότι στο πόστο του θα παραμείνει και τη νέα χρονιά ο Ρικάρντο Σα Πίντο.