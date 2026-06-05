Γύρισε σελίδα σε πνεύμα σύμπνοιας

Αλλαγή σελίδας στην Ανόρθωση, καθώς ο σύλλογος θα πορευτεί με νέο διοικητικό συμβούλιο. Στη γενική συνέλευση της Παρασκευής (05/06/26), τα μέλη άναψαν πράσινο στο νέο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, το οποίο αναλαμβάνει τα ηνία. Αυτό που ξεχώρισε στη συνέλευση ήταν η ενότητα και η σύμπνοια πρώην και νυν διοικητικού συμβουλίου. Το νέο δ.σ. αποτελείται από τους ακόλουθους:

Πρόεδρος: Ντίνος Τουμαζής, αναπληρωτής πρόεδρος: Σάββας Κουμής, αντιπρόεδροι: Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντεάτης, Λούκας Κούσιος, εκτελεστικός σύμβουλος / γενικός γραμματέας: Σωτήρης Φλουρέντζου, Οικονομικός σύμβουλος: Σάββας Παπαθωμάς.

Επίσης κατατέθηκαν και οι πιο κάτω ατομικές υποψηφιότητες για τη θέση Διοικητικού Συμβούλου:

Στέφανος Καραολής

Δημήτρης Ζωγράφος

Παναγιώτης Δημητριάδης

Κυριάκος Χατζηγιάγκου

Άρης Χατζησωτήρης

Φώτος Κίκιλλος

Ανδρέας Ανδρέου









