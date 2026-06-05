Καμία αλλαγή στους ξένους για τον Παναθηναϊκό - Χουάντσο και Φαρίντ πάλι εκτός

Ξανά χωρίς Χουάντσο Ερνανγκόμεθ o Παναθηναϊκός.

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε, όπως και στον πρώτο τελικό, να αφήσει εκτός τον Ισπανό, ενώ συμπεριέλαβε ξανά στις διαθέσιμες επιλογές του για το μεγάλο ντέρμπι τον Σορτς.

Εκτός έμεινε ξανά και ο Φαρίντ, ενώ θυμίζουμε ότι στον αποψινό δεύτερο τελικό, δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Σλούκας.

Όσον αφορά τον Ρογκαβόπουλο, το αν θα βρεθεί στην τελική δωδεκάδα θα κριθεί την τελευταία στιγμή.