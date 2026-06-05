Καμία αλλαγή στους ξένους για τον Παναθηναϊκό - Χουάντσο και Φαρίντ πάλι εκτός
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Εργκιν Αταμάν επέλεξε την ίδια 6άδα ξένων που είχε επιλέξει και στον πρώτο τελικό.
Ξανά χωρίς Χουάντσο Ερνανγκόμεθ o Παναθηναϊκός.
Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε, όπως και στον πρώτο τελικό, να αφήσει εκτός τον Ισπανό, ενώ συμπεριέλαβε ξανά στις διαθέσιμες επιλογές του για το μεγάλο ντέρμπι τον Σορτς.
Εκτός έμεινε ξανά και ο Φαρίντ, ενώ θυμίζουμε ότι στον αποψινό δεύτερο τελικό, δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Σλούκας.
Όσον αφορά τον Ρογκαβόπουλο, το αν θα βρεθεί στην τελική δωδεκάδα θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για τον 2ο τελικό: Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Οσμάν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ.