Εθνική Ελπίδων: Ισοπαλία 1-1 στο φιλικό με το Μαυροβούνιο

Ισόπαλο 1-1 έληξε το σημερινό φιλικό παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα.

Πολύ καλό τεστ για την Εθνική μας απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, που προετοιμάζεται επίσης για τις επίσημες υποχρεώσεις της,

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Κωνσταντίνος Μακρίδης έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και κατέγραψε χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επόμενων αγώνων μας στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Πρώτη συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα για τον Νικόλα Τσιαττάλα σε αγώνα της Εθνικής μας, επάνοδος για τον Ζάνο Σάββα μετά από μεγάλη αποχή λόγω τραυματισμού και χρόνος συμμετοχής για τους Παναγή και Αγγελή.

Έγινε ένα ανοικτό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές και το αποτέλεσμα του διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.

Η Εθνική μας, με ποδοσφαιριστές που γενικά προσπάθησαν πολύ στο σημερινό φιλικό και για το καλύτερο, άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με πλασέ του Δημητριανού Τζουλίου μετά από σέντρα του Μιλς.

Στο 28ο λεπτό οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν από γκολ του Ρετουσίμοβιτς και το 1-1 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Κύπρος: Κυριάκου, Ιωαννίδης, Μιλς, Βενιζέλου (60’ Βίκτωρος), Αγγελόπουλος (25’ λόγω τραυματισμού Γιαννακού), Βρόντης (68’ Κ. Παναγή), Ζήνωνος, Τσιαττάλας (68’ Π. Αγγελή), Πουρσαϊτίδης (60’ Χριστοδούλου), Τζουλίου, Σάββα (60’ Ευριπίδου).

Οι επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής μας αφορούν την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21. Θα αντιμετωπίσει διαδοχικά τη Ρουμανία (25/9 εντός), το Κόσοβο (30/9 εκτός) και φινάλε με Σαν Μαρίνο στις 6 Οκτωβρίου στην Κύπρο.