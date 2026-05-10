Αποκάλυψε την μεταγραφή της στον Απόλλωνα η Βερόνικα Χουντίμα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Αποχωρεί μετά από επτά χρόνια

Συνέντευξη στο «Γήπεδο» της εφημερίδας «Πολίτης» παραχώρησε η Βερόνικα Χουντίμα, η οποία μίλησε για όλα όσα αφορούν στην καριέρα της και στις τεράστιες επιτυχίες που κατέγραψε στο νησί ως… συλλέκτρια τίτλων.

Παράλληλα, προχώρησε και σε μια αποκάλυψη για το μέλλον της, καθώς ανέφερε πως αποχωρεί από την Ολυμπιάδα και επιστρέφει στον Απόλλωνα.

«Δυστυχώς τελείωσε η πορεία μου στην Ολυμπιάδα! Ήταν εφτά χρόνια… Τα καλύτερα της ζωής μου στο βόλεϊ! Μου έδωσε τα πάντα η Ολυμπιάδα, ο κύριος Αλέξης Χαραλαμπίδης, ο οποίος ουσιαστικά μεγάλωσε την ομάδα! Είναι δύσκολο τώρα που φεύγω. Ωστόσο, υπογράφοντας στον Απόλλωνα για δύο χρόνια, ξέρω ότι πάω κάπου που πέρασα, επίσης, πολύ ωραία, νιώθω σαν το σπίτι μου και στις δύο ομάδες! Γι’ αυτό δεν είναι πολύ μεγάλη αλλαγή για μένα. Τελείωσε κάτι και ξεκινά κάτι άλλο. Και οι δύο ομάδες θα είναι πάντα στην καρδιά μου!», αποκάλυψε.

