Πρωτότυπη και υπέροχη κίνηση από την Άρσεναλ: Δώρισε ποδοσφαιρικές κάλτσες σε καταφύγιο ζώων

Ιστορική χρονιά για την Άρσεναλ ήταν αυτή που ολοκληρώθηκε, επιστρέφοντας στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 22 χρόνια με την κατάκτηση της Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» έδειξαν το κοινωνικό του πρόσωπο με μια ιδιαίτερα, πρωτότυπη αλλά πάνω απ' όλα υπέροχη κίνηση. Και αυτό διότι έκανε μια δωρεά στο καταφύγιο ζώων Redwings Horse Sanctuary στο Νόρφολκ της Αγγλίας, προσφέροντας 40 ζευγάρια ποδοσφαιρικές κάλτσες.

Η εν λόγω δωρεά δεν έγινε για ανθρώπινη χρήση, καθώς αυτές οι κάλτσες προορίστηκαν για τα γαϊδούρια που τις χρησιμοποιήσουν στα πόδια τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προκειμένου να προφυλαχθούν από έντομα, μολύνσεις που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς, πληγές και έντονη δυσφορία.

Οι άνθρωποι του καταφύγιου ευχαρίστησαν την Άρσεναλ και τόνισαν πως αυτές οι κάλτσες είναι ιδανικές τα ζώα τους, αφού προσφέρουν την απαραίτητη κάλυψη, χωρίς να περιορίζουν ή να δυσκολεύουν την κίνηση των ζώων.