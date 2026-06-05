Γιατί άλλαξε η ψυχολογία του ΑΠΟΕΛίστα…

Μιλώντας με φίλους του ΑΠΟΕΛ, ακόμη και αρκετά πριν από τη χθεσινή Γενική Συνέλευση, διαπίστωνες με ευκολία ότι είχαν πολύ διαφορετική διάθεση σε σχέση με το παρελθόν.

Αυτό δεν συνδεόταν αποκλειστικά με την κατ' αρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή, αλλά και με το γεγονός ότι ο ίδιος αποτελεί διαχρονικό υποστηρικτή και φίλαθλο της ομάδας.

Με απλά λόγια, ο κόσμος τρέφει απόλυτη εμπιστοσύνη στον κ. Λιασή ότι θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για το καλύτερο μέλλον της ομάδας που αγαπά.

Ξεκάθαρος στόχος είναι να βγει ο ΑΠΟΕΛ σταδιακά από το οικονομικό αδιέξοδο και να επιστρέψει εκεί που τον συνήθισαν οι οπαδοί του: Στην κορυφή!

Α.