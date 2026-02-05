ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκλήρωσε περήφανα και με ψηλά το κεφάλι η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολοκλήρωσε περήφανα και με ψηλά το κεφάλι η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

Με άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση, παρά την ήττα, η κυπριακή ομάδα ολοκλήρωσε την ιστορική ευρωπαϊκή της πορεία

Με ψηλά το κεφάλι ολοκλήρωσε την ιστορική πορεία της μέχρι τα προημιτελικά του CEV Challenge Cup Γυναικών η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, παλεύοντας και τον αγώνα στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον Πανιώνιο, αποδεικνύοντας ότι δίκαια έφθασε μέχρι αυτή τη φάση. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι είχαν επικρατήσει και στην Κύπρο με 3-1 σετ, αυτή τη φορά επικράτησαν με 3-2 και στα ημιτελικά της διοργάνωσης θα αγωνιστούν σε έναν ελληνικό «εμφύλιο» απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Έτσι, έλαβε τέλος η ευρωπαϊκή διαδρομή της Ολυμπιάδας, που έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που έφθασε μέχρι αυτή τη φάση Κυπέλλου Ευρώπης. Στους προηγούμενους γύρους έχει αφήσει εκτός τις BRDA Κροατίας, Σαρλερουά Βελγίου και Οστράβα Τσεχίας.

Στα του αγώνα, ο Πανιώνιος κέρδισε το πρώτο σετ με 25-18, για να απαντήσει η Ολυμπιάδα παίρνοντας το δεύτερο με 23-25. Στο τρίτο η μάχη ήταν συγκλονιστική, η Ολυμπιάδα έμεινε πίσω με 21-18, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 23-23 αλλά ο Πανιώνιος πήρε τελικά το σετ (25-23) κι έτσι εξασφάλισε και τυπικά την πρόκριση. Στη συνέχεια του αγώνα η Ολυμπιάδα ισοφάρισε σε 2-2 παίρνοντας το τέταρτο σετ (21-25), ενώ το tie break αναδείχθηκε νικητής με 15-8 ο Πανιώνιος.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο του Σάντσες στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ισοπαλία στο ντέρμπι των «αιωνίων», που έβγαλε κερδισμένη την ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Διαγραφές και προσθήκες από την ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ολοκλήρωσε περήφανα και με ψηλά το κεφάλι η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είναι πρόκληση που δίνει «μπόνους»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης για την Εθνική Ελλάδας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Oι αναλυτές έχουν διαφορετικές απόψεις, δεν θα είχε ο κόσμος;

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mπλεξίματα για Λέστερ λόγω οικονομικών παραβάσεων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Μπακς το αποφάσισαν, δεν ανταλλάζουν τον Γιάννη!

NBA

|

Category image

Με δύο στα δύο, το κέρδος θα είναι διπλό

ΑΕΚ

|

Category image

H κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες των προκριματικών του EuroBasket

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

MVP του Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Πιθανή επιστροφή του Τότι στην αγαπημένη του Ρόμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κοινή αλλαγή πορείας στους Λεμεσιανούς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η PSALTIS AUTO PARTS στηρίζει τις προσπάθειες του Τζιωρτζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη