Ολοκλήρωσε περήφανα και με ψηλά το κεφάλι η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

Με ψηλά το κεφάλι ολοκλήρωσε την ιστορική πορεία της μέχρι τα προημιτελικά του CEV Challenge Cup Γυναικών η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, παλεύοντας και τον αγώνα στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον Πανιώνιο, αποδεικνύοντας ότι δίκαια έφθασε μέχρι αυτή τη φάση. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι είχαν επικρατήσει και στην Κύπρο με 3-1 σετ, αυτή τη φορά επικράτησαν με 3-2 και στα ημιτελικά της διοργάνωσης θα αγωνιστούν σε έναν ελληνικό «εμφύλιο» απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Έτσι, έλαβε τέλος η ευρωπαϊκή διαδρομή της Ολυμπιάδας, που έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που έφθασε μέχρι αυτή τη φάση Κυπέλλου Ευρώπης. Στους προηγούμενους γύρους έχει αφήσει εκτός τις BRDA Κροατίας, Σαρλερουά Βελγίου και Οστράβα Τσεχίας.

Στα του αγώνα, ο Πανιώνιος κέρδισε το πρώτο σετ με 25-18, για να απαντήσει η Ολυμπιάδα παίρνοντας το δεύτερο με 23-25. Στο τρίτο η μάχη ήταν συγκλονιστική, η Ολυμπιάδα έμεινε πίσω με 21-18, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 23-23 αλλά ο Πανιώνιος πήρε τελικά το σετ (25-23) κι έτσι εξασφάλισε και τυπικά την πρόκριση. Στη συνέχεια του αγώνα η Ολυμπιάδα ισοφάρισε σε 2-2 παίρνοντας το τέταρτο σετ (21-25), ενώ το tie break αναδείχθηκε νικητής με 15-8 ο Πανιώνιος.