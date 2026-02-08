ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αξίζουν πολλά μπράβο στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

Οι... προβολείς πέφτουν κυρίως στο ποδόσφαιρο. Όμως είναι και άλλα αθλήματα που χρήζουν προβολής και κάποιες ομάδες αξίζουν πολλά μπράβο. Όπως η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, που έκανε μιαν απίστευτη πορεία και έφτασε στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup.

Είπε «αντίο» με ψηλά το κεφάλι αποκλειόμενη από τον Πανιώνιο, όμως έκανε περήφανη την Κύπρο με την πορεία της.

Μπράβο στα κορίτσια, αλλά μπράβο και σε αυτούς που «τρέχουν» και οικονομικά αλλά και λειτουργικά αυτό το τμήμα.

