Στον τελικό του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός

Το «εισιτήριο» για τον τελικό του CEV Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός.

Πρόκειται για την 3η φορά που η αθηναϊκή ομάδα θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά το 2000, όπου είχε ηττηθεί στον τελικό του CEV Cup από την ιταλική Περούτζια με 3-0, ενώ η δεύτερη το 2009, στο φάιναλ φορ του Challenge Cup, όταν είχε ηττηθεί και πάλι στον τελικό από τη Βίνι Μοντεσκιάβο Γέζι με 3-0.

Οι «πράσινες» νίκησαν πριν από μια εβδομάδα τον Πανιώνιο στο Μετς με 3-1 και σήμερα στη ρεβάνς της Νέας Σμύρνης χρειάζονταν δύο σετ για να περάσουν στον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης.

Με χαρακτηριστική άνεση τα «φίνα κορίτσια» έκαναν το 2-0 (25-17, 25-18) στον εν εξελίξει δεύτερο ημιτελικό και, πλέον, εξασφάλισαν την είσοδό τους στον τελικό, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του ελληνικού «εμφύλιου».

Αντίπαλος του «τριφυλλιού» θα είναι είτε η ιταλική Βαλεφόλια, είτε η ουγγρική Καποσβάρι.