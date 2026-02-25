ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον τελικό του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον τελικό του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός

Έγραψαν ιστορία τα κορίτσια του Παναθηναϊκού και επιστρέφουν σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μετά από 17 χρόνια!

Το «εισιτήριο» για τον τελικό του CEV Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. 

Πρόκειται για την 3η φορά που η αθηναϊκή ομάδα θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά το 2000, όπου είχε ηττηθεί στον τελικό του CEV Cup από την ιταλική Περούτζια με 3-0, ενώ η δεύτερη το 2009, στο φάιναλ φορ του Challenge Cup, όταν είχε ηττηθεί και πάλι στον τελικό από τη Βίνι Μοντεσκιάβο Γέζι με 3-0.

Οι «πράσινες» νίκησαν πριν από μια εβδομάδα τον Πανιώνιο στο Μετς με 3-1 και σήμερα στη ρεβάνς της Νέας Σμύρνης χρειάζονταν δύο σετ για να περάσουν στον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης. 

Με χαρακτηριστική άνεση τα «φίνα κορίτσια» έκαναν το 2-0 (25-17, 25-18) στον εν εξελίξει δεύτερο ημιτελικό και, πλέον, εξασφάλισαν την είσοδό τους στον τελικό, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του ελληνικού «εμφύλιου».

Αντίπαλος του «τριφυλλιού» θα είναι είτε η ιταλική Βαλεφόλια, είτε η ουγγρική Καποσβάρι. 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θέλει σίγουρα κι άλλα…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αισθητή η απουσία του Καμπρέρα

ΑΕΚ

|

Category image

Ίσως έλεγε για τον Παρούτη

ΑΕΛ

|

Category image

Στον τελικό του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κόουτς, έμεινε ένας... μεγάλος στόχος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λουτσέσκου: «Ήρθαμε να παλέψουμε»

Ελλάδα

|

Category image

«Και εμείς ενοχληθήκαμε από την ήττα με τον ΑΠΟΕΛ, όμως η απόδοσή μας είναι πολύ καλή»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Μπεργκ απάντησε γιατί έδωσε εντολή προώθησης στον Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τι εννοούμε πολλές αλλαγές, θα μπορούσε κι άλλες με ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πέρσι δεν τα καταφέραμε, τώρα είναι ευκαιρία»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Λάτρεψε τον Λούκμαν o Σιμεόνε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποχρεούται να αλλάξει πρόσωπο ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Θετικό το πρώτο δείγμα Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οριστικά χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται για δοκιμαστικά στην ΑΕΛ ο Μαγκλιόνε – «Καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους»

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη