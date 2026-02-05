Ψάχνει... θαύμα η Ολυμπιάδα Ν.

Κόντρα στον Πανιώνιο στις 19:00, θα προσπαθήσει για το... θαύμα, γνωρίζοντας όμως πως ο αντίπαλος διαθέτει περισσότερη ποιότητα.

Με 3-0 ή 3-1 υπέρ της, η Ολυμπιάς θα πάρει τον αγώνα στο λεγόμενο χρυσό σετ και εκεί όλα είναι πιθανά. Η πρωταθλήτρια Κύπρου προετοιμάστηκε όσο καλύτερα μπορούσε και, με τη νίκη επί του Απόλλωνα για το πρωτάθλημα, έδειξε ότι είναι πανέτοιμη για την ανατροπή.