Έγραψε ιστορία η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, προκρίθηκε στους «8» του CEV Challenge Cup

Ιστορία έγραψε η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του CEV Challenge Cup, αφού όχι απλά πήρε τα δύο σετ που είχε ανάγκη στην Τσεχία επί της Οστράβα – μετά τη νίκη με 3-0 σετ στην Κύπρο - , αλλά συνέχισε κιόλας την νικηφόρο πορεία της στη διοργάνωση.

Έτσι, η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα γυναικών που φθάνει τόσο μακριά στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι στους προηγούμενους δύο γύρους είχε αποκλείσει την κροατική BRDA και τη βελγική Σαρλερουά, νικώντας αμφότερες δυο φορές με 3-0 σετ.

Στο σημερινό παιχνίδι, η νταμπλούχος των τριών τελευταίων χρόνων στην Κύπρο, κέρδισε το πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο σετ (20-25, 25-20, 20-25, 25-20, 8-15).

Ο επόμενος αντίπαλος για την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως θα προκύψει απο το ζευγάρια Εσκίμο-Πανιώνιος, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι, εκτός έδρας, με 3-0 σετ. Η ρεβάνς είναι ορισμένη για την Πέμπτη (15/01).

