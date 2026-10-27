'Εφυγε από την ζωή ο Γεώργιος Δωρίτης, μία εμβληματική μορφή του κυπριακού βόλεϊ

Με ανάρτησή της η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ενημέρωσε ότι έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Δωρίτης, που συνέθεσε τη ζωή του με το κυπριακό βόλεϊ.

Η ανάρτηση:

«Ο Γεώργιος Δωρίτης, μια εμβληματική μορφή του κυπριακού βόλλεϋ που τα τελευταία 17 χρόνια υπηρετούσε νυχθημερόν την ΚΟΠΕ, δεν είναι πια μαζί μας.

Πριν από λίγο, μας συγκλόνησε όλους η είδηση του θανάτου του. Πάλεψε γενναία την επάρατη νόσο τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ αλλά και το προσωπικό της ΚΟΠΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπητήρια προς την οικογένεια του.

Ένας υπέροχος άνθρωπος έφυγε από κοντά μας..