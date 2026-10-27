'Εφυγε από την ζωή ο Γεώργιος Δωρίτης, μία εμβληματική μορφή του κυπριακού βόλεϊ
ΓΗΠΕΔΟ
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«Ένας υπέροχος άνθρωπος έφυγε από κοντά μας...»
Με ανάρτησή της η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ενημέρωσε ότι έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Δωρίτης, που συνέθεσε τη ζωή του με το κυπριακό βόλεϊ.
Η ανάρτηση:
«Ο Γεώργιος Δωρίτης, μια εμβληματική μορφή του κυπριακού βόλλεϋ που τα τελευταία 17 χρόνια υπηρετούσε νυχθημερόν την ΚΟΠΕ, δεν είναι πια μαζί μας.
Πριν από λίγο, μας συγκλόνησε όλους η είδηση του θανάτου του. Πάλεψε γενναία την επάρατη νόσο τους τελευταίους τέσσερις μήνες.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ αλλά και το προσωπικό της ΚΟΠΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπητήρια προς την οικογένεια του.
Ένας υπέροχος άνθρωπος έφυγε από κοντά μας..