Ο Ζερεμί Ζακέ έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στην Premier League, με τις επιδόσεις του στις μονομαχίες ένας εναντίον ενός να τον φέρνουν στην κορυφή της σχετικής αξιολόγησης των αμυντικών. Ο νέος παίκτης της Λίβερπουλ έχει κερδίσει περισσότερα τάκλιν από οποιονδήποτε άλλον στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του στο αμυντικό κομμάτι.

Η σημασία της ατομικής αμυντικής λειτουργίας αναδείχθηκε και από τον Τζέιμι Κάραγκερ στο «Monday Night Football», με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ. Σε ένα ποδόσφαιρο όπου οι ομάδες πιέζουν ψηλά και επιδιώκουν να περιορίσουν τον αντίπαλο σε όλο το γήπεδο, η ικανότητα ενός αμυντικού να ανταποκρίνεται σε προσωπικές μονομαχίες αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Gradient Sports, ο Ζακέ είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Premier League στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η εταιρεία αναλύει τις βασικές δεξιότητες κάθε παίκτη, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της ενέργειας και όχι μόνο στο τελικό στατιστικό αποτέλεσμα. Κάθε ενέργεια βαθμολογείται σε κλίμακα εννέα βαθμών και στη συνέχεια προκύπτει η συνολική αξιολόγηση, η οποία κυμαίνεται από το 30 έως το 100.

Η πρώτη δεκάδα των αμυντικών με τις υψηλότερες βαθμολογίες στις μονομαχίες ένας εναντίον ενός διαμορφώνεται ως εξής:

1. ΖΕΡΕΜΙ ΖΑΚΕ (ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ) - 87,5

Ο Ζακέ προσαρμόστηκε γρήγορα στις απαιτήσεις της Premier League και κέρδισε θέση βασικού δίπλα στον Βίρτζιλ φαν Ντάικ στο κέντρο της άμυνας. Η παρουσία του οδήγησε τον Ρόναλντ Αραούχο στη δεξιά πλευρά, ενώ ο ίδιος βρίσκεται και στη δεύτερη θέση της αξιολόγησης των τάκλιν, πίσω μόνο από τον Κρις Ρίτσαρντς της Κρίσταλ Πάλας. Παράλληλα, έχει κερδίσει περισσότερα τάκλιν από κάθε άλλον αμυντικό του πρωταθλήματος.

2. ΤΑΪΡΙΚ ΜΙΤΣΕΛ (ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ) - 87,2

Ο Μίτσελ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, κάτι που αποτυπώθηκε και στην ανάδειξή του ως παίκτη του μήνα στην Κρίσταλ Πάλας για τον Οκτώβριο. Είναι ο αμυντικός με τα περισσότερα μπλοκ, ενώ έχει καταγράψει και 60 περισσότερες πιέσεις από οποιονδήποτε άλλο στην Premier League.

3. ΜΙΛΑΝ ΦΑΝ ΕΪΚ (ΚΟΒΕΝΤΡΙ) - 82,4

Ο Ολλανδός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και δικαιούται να βρίσκεται στο ραντάρ της Εθνικής ομάδας της χώρας του. Ξεχωρίζει, μάλιστα, για τα κλεψίματα που πραγματοποιεί σε φάσεις με χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας, ξεπερνώντας κάθε άλλον αμυντικό στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.

4. ΜΑΤΕΟΥΣ ΝΟΥΝΙΕΣ (ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ) - 80,4

Ο Νούνιες έχει την έβδομη καλύτερη συνολική αξιολόγηση μεταξύ των αμυντικών της Premier League, παρότι η Μάντσεστερ Σίτι τον απέκτησε αρχικά για να αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

5. ΤΖΟΣ ΑΤΣΕΑΜΠΟΝΓΚ (ΤΣΕΛΣΙ) - 80,1

Ο 20χρονος αμυντικός αποτελεί μία από τις θετικές παρουσίες της Τσέλσι σε μια δύσκολη εκκίνηση της σεζόν. Η εμφάνισή του απέναντι στη Λιντς δεν ήταν καλή, όπως και της υπόλοιπης ομάδας, ωστόσο συνολικά έχει ξεχωρίσει σε σχέση με τους συμπαίκτες του στην άμυνα, ιδιαίτερα με τον Ουέσλι Φοφανά.

6. ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΙΛΒΑ (ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ) - 79,7

Ο Σίλβα, νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπόρνμουθ, βρίσκεται στην τρίτη θέση της συνολικής αξιολόγησης των αμυντικών της Premier League. Οι επιδόσεις του έχουν δημιουργήσει προσδοκίες για μια σημαντική μελλοντική μεταγραφική συμφωνία, ανάλογη με εκείνες των Χάουσεν και Ζαμπάρνι, εφόσον ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του κορυφαίοι σύλλογοι.

7. ΤΖΕΪΜΣ ΤΖΑΣΤΙΝ (ΛΙΝΤΣ) - 79,2

Ο Τζάστιν αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά της τριάδας των κεντρικών αμυντικών της Λιντς και έχει καταγράψει τον πέμπτο μεγαλύτερο αριθμό μπλοκαρισμάτων στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των παικτών με τη μεγαλύτερη συνολική απόσταση που έχουν διανύσει.

8. ΜΑΞΕΝΣ ΛΑΚΡΟΥΑ (ΤΣΕΛΣΙ) - 78,8

Η απουσία του λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο έχει επηρεάσει την Τσέλσι, με τον Τσάμπι Αλόνσο να περιμένει την επιστροφή του πριν από το τέλος του έτους. Ο Γάλλος αμυντικός έχει υψηλή αξιολόγηση, ωστόσο η ομάδα χρειάζεται δίπλα του έναν ισχυρό κεντρικό αμυντικό, ώστε να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίδυμο.

9. AΝΤΡΙΑΝ TΡΑΦΕΡΤ (ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ) - 77,3

Ο Τράφερτ έχει συμμετάσχει σε περισσότερες αμυντικές μονομαχίες ένας εναντίον ενός από κάθε άλλον παίκτη της Premier League τη φετινή σεζόν. Η φυσική του κατάσταση και η αντοχή του αποτυπώνονται και στα υπόλοιπα στοιχεία, καθώς βρίσκεται στην όγδοη θέση της συνολικής απόστασης που έχει διανύσει και στην κορυφή όσον αφορά τα μέτρα που καλύπτει με σπριντ. Οι επιδόσεις του εξηγούν γιατί αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

10. ΜΠΕΝ ΓΟΥΑΪΤ (ΑΡΣΕΝΑΛ) - 77,2

Ο Γουάιτ επέστρεψε σε υψηλό επίπεδο και με την Εθνική Αγγλίας, με την εμφάνισή του απέναντι στην Ισπανία στη Μαδρίτη να ξεχωρίζει. Σε επίπεδο συλλόγου, ωστόσο, προσπαθεί να ανακτήσει τη θέση του στην Άρσεναλ, καθώς ο Γιούριεν Τίμπερ έχει κερδίσει έδαφος. Επιπλέον, η επιστροφή του Γουίλιαμ Σαλιμπά, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Γκάμπριελ στο κέντρο της άμυνας, ενδέχεται να φέρει και τον Έζρι Κόνσα στο προσκήνιο της διεκδίκησης των θέσεων.