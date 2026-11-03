Θριαμβευτής ο Παφιακός στον τελικό του League Cup «Γιώργος Δημητρίου»!

Έσπασαν καρδιές στον τελικό του League Cup Βόλεϊ Ανδρών «Γιώργος Δημητρίου», που βρήκε νικητή τον Kuutio Homes Παφιακό απέναντι στην Αναγέννηση Δερύνειας με 3-1 σετ, έπειτα από μια εντυπωσιακή μάχη που κράτησε πάνω από δύο ώρες!

Η ομάδα της Πάφου έγινε η πρώτη τροπαιούχος του νεοσύστατου θεσμού, επικρατώντας στο κλειστό γυμναστήριο Πύλας σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστή σημασία, με δεδομένο ότι το League Cup ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του πρώην Προέδρου του Φοίνικα και φέρει το όνομά του, σε αναγνώριση της προσφοράς του στην κυπριακή πετοσφαίριση.

Η τυπικά γηπεδούχος Αναγέννηση μπήκε δυναμικά στο πρώτο σετ, έφτασε στο «+3» (10-7) και στη συνέχεια ξαναπήρε κεφάλι με 19-17 κερδίζοντας τέσσερις συνεχόμενους πόντους. Ωστόσο, η τελευταία λέξη ανήκε στους παίκτες του Γιώργου Πλατρίτη, που μετέτρεψαν το εις βάρος τους 22-20 σε 22-23 και τελικά επικράτησαν με 24-26, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Ρουίθ που ήταν ασταμάτητος από το κέντρο, αλλά και τον Σέρβο ακραίο Φίλιπ Κοβάτσεβιτς, ο οποίος έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο ντεμπούτο του με την ομάδα της Πάφου.

Εξίσου μοιρασμένο και θεαματικό ήταν το δεύτερο σετ, που είχε όμως διαφορετική κατάληξη και κατέληξε στους «πράσινους» του Χόρχε Κανεστράτσι. Η ισορροπία δυνάμεων διαταράχτηκε μόνο για μια στιγμή, όταν ο Παφιακός προηγήθηκε 13-16, αλλά η ομάδα της Δερύνειας ισοφάρισε αμέσως (17-17), προσπέρασε στο κρισιμότερο σημείο (23-22) παίρνοντας κεφάλι για πρώτη φορά μετά το αρχικό 6-5, και κατάφερε να τελειώσει το σετ με 25-23, χάρη στις επιθέσεις του Όμπρι και στον Χελντ που κέρδισε με άσο τον καθοριστικό τελευταίο πόντο.

Ο Παφιακός απάντησε κατακτώντας το τρίτο σετ, έπειτα από ακόμα μεγαλύτερη μάχη. Οι «γαλανόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-7 και 12-15, η Αναγέννηση αντέδρασε δυναμικά παίρνοντας το προβάδισμα με 16-15 με δύο άσους του Όμπρι και ξέφυγε από την πλευρά της με 20-17, ωστόσο το σύνολο του Γιώργου Πλατρίτη κατόρθωσε να εξισορροπήσει (22-22), να «σώσει» τρία διαδοχικά σετ μπολ των αντιπάλων και τελικά να επικρατήσει 26-28, με ήρωες τον Ελευθερίου και τον Προδρόμου που κέρδισαν τους πέντε τελευταίους πόντους της ομάδας τους.

Το τέταρτο σετ ξεκίνησε με κακούς οιωνούς για την Αναγέννηση, αφού ο Κοουτίνιο αποχώρησε με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, την στιγμή που η ομάδα της Πάφου είχε περισσότερη φρεσκάδα και περισσότερες λύσεις: Ξέφυγε από νωρίς με 0-4, ανέβασε τη διαφορά στο 5-11 και παρότι οι «πράσινοι» έκαναν μια τελευταία απόπειρα μειώνοντας προσωρινά στους τρεις (10-13) δεν είχαν δυνάμεις για κάτι παραπάνω. Το τελικό 15-25 σήμανε την αρχή των πανηγυρισμών για τον Kuutio Homes Παφιακό, ο οποίος γιόρτασε σηκώνοντας δύο κύπελλα: Ένα που θα επιστραφεί στην ΚΟΠΕ και άλλο ένα που θα κρατήσει ο σύλλογος για την τροπαιοθήκη του.

O Πρόεδρος της ΚΟΠΕ Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου απένειμε τα έπαθλα σε νικητές και ηττημένους και επιπλέον έκανε μία ειδική μεταθανάτια βράβευση προς τιμήν του ιδρυτή και πρώην Προέδρου του Φοίνικα Πύλας, Γιώργου Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο αλλά η προσφορά του στην κυπριακή πετοσφαίριση παραμένει ζωντανή.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ (Χ. Κανεστράτσι): Χελντ, Λεοντίεφ, Κυπριανού, Όμπρι, Κοουτίνιο, Μάριος Σιαπάνης / Παπαϊωάννου (λ.), Πάππας (λ.), Μπρουσένκοφ, Καραΐσκος, Ρένο, Τουρούμκιν.

KUUTIO HOMES ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ. Πλατρίτης): Μανσίγια, Προδρόμου, Ελευθερίου, Οδ. Σαββίδης, Ρουίθ, Κομητούδης / Στ. Σαββίδης (λ.), Γ. Σαββίδης (λ.), Κοβάτσεβιτς, Σωκράτους, Α. Σαββίδης, Μιχαήλ.