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Αποχαιρέτησε το CEV Challenge Cup η Ολυμπιάδα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ηττήθηκε από την κροατική ομάδα και αποκλείστηκε

Στη φάση των «64» του CEV Challenge Cup ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή παρουσία της Ολυμπιάδας Νεαπόλεως, που ηττήθηκε με 0-3 σετ στον δεύτερο αγώνα της με την κροατική ΟΚ Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

Η ριζικά ανανεωμένη προσφυγική ομάδα, η οποία είχε σταθεί εξαιρετικά στο πρώτο παιχνίδι μία ημέρα νωρίτερα χάνοντας στις λεπτομέρειες (2-3 σετ) στο ίδιο γήπεδο, δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη-πρόκριση στον αγώνα ρεβάνς, παρότι προσπάθησε για το καλύτερο.

Καθοριστικό αποδείχθηκε το πρώτο σετ, στο οποίο οι αθλήτριες του Αλέξη Καμπερίδη πέρασαν μπροστά με 21-19 και είχαν σετ μπολ (24-23), αλλά τελικά γλίστρησε από τα χέρια τους και κατέληξε στη φιλοξενούμενη ομάδα με 25-27.

Με ανεβασμένο το ηθικό τους, οι Κροάτισσες έλεγξαν το σκορ από την αρχή του δεύτερου σετ, ξέφυγαν με 14-20 και παρά την συγκινητική προσπάθεια της Ολυμπιάδας να ξαναμπεί στο κόλπο μειώνοντας σε 21-23, η μεγάλη ανατροπή δεν ήρθε (21-25).

Τίποτε δεν άλλαξε προς το καλύτερο για την κυπριακή ομάδα στο τρίτο σετ, όπου βρέθηκε πάλι να κυνηγά το σκορ  από νωρίς (5-8, 11-16) και το τελικό 18-25 ήρθε αναπόφευκτα.

Τα σετ: 0-3 (25-27, 21-25, 18-25) σε 77’.

Οι πόντοι της Ολυμπιάδας Νεάπολης προήλθαν από 2 άσους, 33 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων, ενώ της ΟΚ Ντινάμο Ζάγκρεμπ από 3 άσους, 43 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (Αλέξης Καμπερίδης): Τιούρινα 1 (1/8 επ., 27% υπ.-8% άριστες), Παταρίδου 3, Ματσουμότο 1 (1/2 επ.), Σαρπ 19 (17/37 επ., 53% υπ.-40% άριστες, 2 μπλοκ), Τζόρτζεβιτς 2, Μίτσεμ 13 (12/38 επ., 1 μπλοκ) / Ποπολίτοβα (λ., 39% υπ.-28% άριστες), Μεττή, Χαψή, Ε. Ιωάννου 1 (1/6 επ., 50% υπ.-17% άριστες).

ΟΚ ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (Ντάρκο Νόιτς): Πάβατσιτς 8 (7/28 επ., 1 άσος, 54% υπ.-46% άριστες), Βάσιλ 9 (7/12 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ.-50% άριστες), Ντόσκοβα 12 (8/23 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Φάκη 7 (7/17 επ., 53% υπ.-37% άριστες), Μοχόροβιτς 11 (6/10 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Σέσαρ / Στόσιτς (λ., 67% υπ.-42% άριστες), Στόιτς 8 (8/14 επ., 44% υπ.-44% άριστες).

Διαιτητές: Νάρεκ Σιρινιάν (Αρμενία) / Ειρήνη Μουλά (Ελλάδα).

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