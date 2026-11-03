Ζωντανή στην Ευρώπη παρά την ήττα η Ολυμπιάδα

Έχασε στις λεπτομέρειες, αλλά έμεινε ζωντανή στο ευρωπαϊκό της όνειρο η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, που γνώρισε την ήττα με 3-2 σετ (25-20, 21-25, 25-15, 16-25, 15-9) από την κροατική ΟΚ Ντινάμο Ζάγκρεμπ στη Λευκωσία.

Στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «64» του CEV Challenge Cup Γυναικών, με τυπικά γηπεδούχες τις Κροάτισσες, η κυπριακή ομάδα τα έδωσε όλα στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ (1-0 και 2-1), η Ολυμπιάδα αντέδρασε, ισοφάρισε ισάριθμες φορές και έστειλε την αναμέτρηση στο δραματικό τάι - μπρέικ. Εκεί, η Ντινάμο παρουσιάστηκε πιο ψύχραιμη, παίρνοντας τη νίκη και το προβάδισμα.

Αύριο (04/11) θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός αγώνας στο ίδιο γήπεδο στις 20:00.

Η Ολυμπιάδα καλείται να πάρει τη νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ για να κατακτήσει την πρόκριση, ενώ σε περίπτωση που επικρατήσει με 3-2 σετ θα χρειαστεί να κερδίσει επίσης το «Χρυσό Σετ» που θα ακολουθήσει.

Η τελική νικήτρια του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση του CEV Challenge Cup Γυναικών τη γερμανική Μίνστερ, ενώ η ηττημένη θα αποκλειστεί από τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.