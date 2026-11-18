Σε υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο ανεβαίνει η κυπριακή πετοσφαίριση, μέσα από την συμμετοχή της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών στο CEV European Volleyball League 2027!

Η ένταξη της Κύπρου στον θεσμό επισημοποιήθηκε από τη διοργανώτρια CEV και πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για αυτή την ιστορική πρόκληση, που θα φέρει την Εθνική Ανδρών ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της «Γηραιάς Ηπείρου» και επιπλέον θα της δώσει τη δυνατότητα να κυνηγήσει με αξιώσεις μία μεγάλη πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028.

Η League Phase του European League 2027 θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Ιούνιο και περιλαμβάνει τρία τουρνουά που θα γίνουν σε διαφορετικές χώρες και σε καθένα από τα οποία η Εθνική ομάδα θα δώσει από δύο αγώνες.

Συγκεκριμένα, στις 4-6 Ιουνίου η Κύπρος θα παίξει στην Ουγγαρία με τη διοργανώτρια χώρα και με την Ελβετία, στις 11-13 Ιουνίου θα φιλοξενήσει επί κυπριακού εδάφους τη Λετονία και την Πορτογαλία, έχοντας την πολύτιμη στήριξη των φιλάθλων στην προσπάθειά της, ενώ στις 18-20 Ιουνίου θα αγωνιστεί στο Μαυροβούνιο με αντιπάλους τη διοργανώτρια χώρα και την Αλβανία.

Βάσει των αποτελεσμάτων της στο σύνολο των έξι αγώνων, η Εθνική Κύπρου θα πάρει κατάταξη μεταξύ των 27 χωρών του European League και οι έξι κορυφαίες ομάδες θα προκριθούν στην Τελική Φάση που θα ακολουθήσει (30 Ιουνίου – 4 Ιουλίου).

Παράλληλα, όμως, κάθε νίκη θα έχει από μόνη της μεγάλη βαρύτητα για την κυπριακή ομάδα, η οποία μέσα από αυτή τη διοργάνωση θα προσπαθήσει να ανέβει ψηλά στο European Ranking, ώστε να κερδίσει ένα από τα 11 τελευταία εισιτήρια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών του 2028.

Η Εθνική Ανδρών είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά στο ευρωπαϊκό στερέωμα το 2023, όταν είχε σημειώσει μία σπουδαία επιτυχία φτάνοντας μέχρι τα τα ημιτελικά του CEV Silver League (είχε ηττηθεί από την Ουγγαρία στο «Χρυσό Σετ») και κατακτώντας την 4η θέση στη διοργάνωση.

Η επικείμενη συμμετοχή της Κύπρου στο European Volleyball League 2027 θα αποτελέσει καρπό των προσπαθειών της ΚΟΠΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βόλεϊ (CEV) και με την πολύτιμη αρωγή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της κυπριακής πετοσφαίρισης και επιθυμία όλων είναι να κορυφωθεί με την ανάληψη μιας μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης για το 2028.