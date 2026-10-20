Tα έδωσε όλα αλλά είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παφιακός

Ο Kuutio Homes Παφιακός παρά την υπερπροσπέθεια απέναντι στην κροατική Μλάντοστ Ζάγκρεμπ στο κλειστό γήπεδο «Αφροδίτη», ηττήθηκε με 3-1 σετ, για το πρώτο ματς στο πρώτο παχνίδι για τον 1ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League Ανδρών.

Η κροατική ομάδα κέρδισε το πρώτο σετ με 25-21, για να απαντήσει η παφιακή ομάδα με το ίδιο σκορ στο δεύτερο σετ. Το τρίτο κατέληξε, επίσης με 25-21, κι αυτό στους φιλοξενούμενους, που πήραν και το τέταρτο με 25-23.

Η ρεβάνς θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου.