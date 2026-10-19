ΦΩΤΟ: Με ανατροπή έπιασε… 13άρι η ΑΕΛ και πανηγύρισε Σούπερ Καπ μετά από 15 χρόνια!

Δεν λύγισε όταν έμεινε πίσω στο σκορ με 0-2 σετ και με ανατροπή η RoboMarkets ΑΕΛ επικράτησε της Ολυμπιάδας Νεαπόλεως με 3-2 (25-19, 29-27, 19-25, 19-25, 8-15) σε 130’!.

Έτσι κατέκτησε το 13ο Σούπερ Καπ στο βόλεϊ γυναικών, 15 χρόνια μετά το τελευταίο, το 2012.

Έβαλε έτσι τέλος και στο σερί της Ολυμπιάδας που μετρούσε τέσσερα σερί Σούπερ Καπ.









