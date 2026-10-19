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Ολυμπιάδα Νεαπόλεως και RoboMarkets ΑΕΛ διεκδικούν τον πρώτο τίτλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η τιτλούχος των τεσσάρων τελευταίων χρόνων απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού

Δύο ομάδες με αρκετά νέα πρόσωπα, ένας τελικός και στη μέση το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027: Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως και η RoboMarkets ΑΕΛ συγκρούονται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 20:00 στο «Λευκόθεο» με έπαθλο το Allwyn Σούπερ Καπ Βόλεϊ Γυναικών 2026-2027!

Ο αγώνας θα έχει ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ HD και παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση livestreaming από την τηλεόραση του AlfaSports.tv, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΚΟΠΕ με το Unitrust Media Network, αποτελώντας μία πρόγευση του πρωταθλήματος που θα ακολουθήσει. Κατά σύμπτωση, μάλιστα, η 1η αγωνιστική της Allwyn Α’ Κατηγορίας Γυναικών, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, θα βρει αντιμέτωπες ξανά τις δύο φιναλίστ του Σούπερ Καπ, με γηπεδούχο τη RoboMarkets ΑΕΛ.

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως είναι η θριαμβεύτρια των τεσσάρων τελευταίων ετών, τόσο στο Σούπερ Καπ όσο και σε όλες τις υπόλοιπες εγχώριες διοργανώσεις, αλλά σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχουν τεράστιες αλλαγές: Τον προπονητή των τίτλων Μίλαν Λιούμπισιτς έχει διαδεχθεί ο Αλέξης Καμπερίδης, που μέχρι πέρσι καθοδηγούσε την ομάδα Κ18 της ΑΕΛ, ενώ από το ρόστερ της προσφυγικής ομάδας αποχώρησαν όλες οι πρωταγωνίστριες των προηγούμενων χρόνων.

Η επόμενη μέρα του συλλόγου στηρίζεται στις τρεις νεοφερμένες Αμερικανίδες, την πασαδόρο Πάιπερ Ματσουμότο, τη διαγώνια Νάταλι Μίτσεμ και την ακραία Μαριάνα Σαρπ, αφού από τον περσινό κορμό συνεχίζει μόνο η Ελλαδίτισσα κεντρική Χριστίνα Παταρίδου. Επιπλέον, αποκτήθηκε η βουλγαρικής καταγωγής έμπειρη λίμπερο Στέφανι Ποπολίτοβα από την ΑΕΚ Λάρνακας και προωθήθηκαν αρκετές νεαρές ταλαντούχες αθλήτριες.

Από την άλλη πλευρά η RoboMarkets ΑΕΛ, που είναι η πολυνίκης του θεσμού με 12 τρόπαια μεταξύ 1995-96 και 2011-12, ευελπιστεί ότι φέτος θα κατακτήσει το 13ο και τυχερό, που της αντιστέκεται εδώ και σχεδόν μια δεκαπενταετία. Στη φετινή αγωνιστική περίοδο μπαίνει με μεγάλες προσδοκίες και με καινούργιο προπονητή τον Ιταλό Πασκουαλίνο Τζιανγκρόσι, ο οποίος αντικατέστησε τον συμπατριώτη του Ενρίκο Κουάρτα.

«Νέο αίμα» αποτελούν και οι τρεις ξένες παίκτριες της ομάδας, η Μαυροβούνια πασαδόρος Μαρίγια Σούσιτς και οι Αμερικανίδες Τόρανς Λάβσι (ακραία) και Έριν Τζόουνς (διαγώνια), σε μια σεζόν που συνοδεύεται από δίψα για επιστροφή στους τίτλους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ: 2. Όλγα Τζόρτζεβιτς (2010 / Κεντρική / 1,78), 3. Νάταλι Μίτσεμ (2001 / Διαγώνια / 1,88 / ΗΠΑ), 4. Στέφανι Ποπολίτοβα (2000 / Λίμπερο / 1,77), 5. Δάφνη Βαραγιάννη (2010 / Πασαδόρος / 1,68), 6. Σοφία Ιωάννου (2011 / Κεντρική / 1,85), 7. Ανφίσα Τιούρινα (2007 / Ακραία / 1,79 / ΡΩΣΙΑ), 8. Χριστίνα Παταρίδου (2005 / Κεντρική / 1,80 / ΕΛΛΑΔΑ), 9. Νίκη Καϊάφα (2009 / Ακραία / 1,74), 10. Έμιλυ Ιωάννου (2008 / Ακραία / 1,75), 11. Πάιπερ Ματσουμότο (1999 / Πασαδόρος / 1,81 / ΗΠΑ), 13. Μαριάνα Σαρπ (2002 / Ακραία / 1,75 / ΗΠΑ), 14. Σάμια Ιωάννου (2008 / Λίμπερο / 1,69), 15. Σόφη Ηλιοπούλου (1,75 / Διαγώνια / 2010), 16. Έφη Καμπούρη (1,67 / Λίμπερο / 2011), 17. Χριστίνα Πουρσαϊτίδου (2010 / Ακραία / 1,68), 19. Αναστασία Χαψή (2010 / Διαγώνια / 1,74), 77. Μαρία Βασιλική Μεττή (2010 / Ακραία / 1,68).

ROBOMARKETS ΑΕΛ: 1. Τατιάνα Μουντρίτσκαγια Γεωργίου (1985 / Διαγώνια / 1,98), 2. Ντιάνα Ιβάνοβα (2010 / Λίμπερο / 1,70), 3. Έριν Βικτόρια Τζόουνς (2004 / Διαγώνια / 1,78 / ΗΠΑ), 4. Μικαέλλα Κοκκή (1996 / Λίμπερο / 1,76), 5. Μαρίγια Σούσιτς (2002 / Πασαδόρος / 1,80 / ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ), 6. Τόρανς Ρέιν Λάβσι (2003 / Ακραία / 1,80 / ΗΠΑ), 7. Σοφία-Μαρία Γεωργίου (2010 / Ακραία / 1,80), 9. Πολίνα Τσεβέλοβα (2009 / Κεντρική / 1,82), 11. Βερόνικα Άσπρου (2005 / Κεντρική / 1,82), 12. Γκαμπριέλα Κογιοκάρου (2009 / Διαγώνια – Ακραία / 1,73), 13. Λιν Τία Πούχεκ (2010 / Κεντρική / 1,78), 16. Άννα Χαραλάμπους (2009 / Πασαδόρος / 1,65), 17. Νεφέλη Κυριακίδη (2010 / Πασαδόρος / 1,65), 20. Αγάπη Γιαλλούρου (2010 / Πασαδόρος / 1,64), 21. Αθηνά Γεωργίου (2013 / Λιμπέρο / 1,60), 23. Αρτεμισία Παππού (2012 / Ακραία / 1,70), 24. Μαλβίνα Παπαδημητρίου (2010 / Ακραία / 1,73), 26. Αρίστεια Μανίταρου (2009 / Κεντρική / 1,82), 27. Ουρανία Κυριάκου (2008 / Ακραία / 1,85).

Οι φίλαθλοι της Ολυμπιάδας Νεαπόλεως θα τοποθετηθούν στην κεντρική εξέδρα των επισήμων (νότια εξέδρα), ενώ εκείνοι της RoboMarkets ΑΕΛ θα καταλάβουν την απέναντι πλευρά (βόρεια εξέδρα). Κάθε ομάδα έχει παραλάβει από 400 εισιτήρια για προπώληση, με τιμή 10 ευρώ.

 

Οι είσοδοι στο «Λευκόθεο» θα ανοίξουν από τις 19:00 την ημέρα του αγώνα και θα λειτουργήσουν δύο ταμεία, ένα για κάθε ομάδα. Για την προσέλευση στο στάδιο θα είναι απαραίτητη η επίδειξη κάρτας φιλάθλου.

 

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σ. Φλουρής (1ος) / Ι. Μίτσης (2ος). Στον αγώνα θα γίνει χρήση του Video Challenge για τον έλεγχο των αμφισβητούμενων φάσεων.

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